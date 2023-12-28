Впровадить новий стандарт: розкрито три особливості нового смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra

Деякі моделі з нової лінійки Samsung буде оснащено парою чипів — Snapdragon і Exynos, — для більшої продуктивності.

Нова лінійка Samsung Galaxy S24 встановить стандарт для флагманських смартфонів у 2024 році. Три ключові рішення відрізнятимуть цей телефон на ринку, повідомляє Forbes.

Уже стало відомо про деякі технічні характеристики нової лінійки флагманів від Samsung. ЗМІ передає, що модель Galaxy S24 постачатиметься з 8 ГБ ОЗП і 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Смартфон Galaxy S24+ отримає від розробників 12 ГБ ОЗП і 256 або 512 ГБ вбудованої пам'яті. І третій телефон, Galaxy S24 Ultra, матиме 12 ГБ ОЗП і або 256 ГБ, або 512 ГБ, або 1 ТБ вбудованої пам'яті.

Однак за останні кілька місяців Galaxy S24 Ultra був помічений на різних сайтах порівняльного тестування, і там була вказана модель з об'ємом пам'яті 16 ГБ. Оскільки в усьому світі вказано лише 12 ГБ ОЗП, спільнота задається питанням, наскільки сильно це вплине на продуктивність пристрою, який у підсумку з'явиться на ринку.

Рендери смартфонів лінійки Samsung Galaxy S24 Фото: Phone Arena

На відміну від сімейства Galaxy S23, де кожен смартфон було оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon, лінійка Galaxy S24 оснащуватиметься поєднанням кастомізованого Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy" від Qualcomm і новітнього процесора Exynos 2400 від Samsung. Якщо говорити конкретніше, то модель Galaxy S24 Ultra отримає чип Snapdragon, а Galaxy S24 і Galaxy S24+ поставлятимуться з поєднанням Snapdragon та Exynos. Аналітик Forbes припускає, що ці потужні процесори потрібні для підтримки ШІ-додатків, які активно впроваджує розробник.

Згідно з витоками, смартфони обладнають основною камерою з чотирма об'єктивами: 200-мегапіксельним основним, 12-мегапіксельним надширококутним, 10-мегапіксельним телеоб'єктивом і 50-мегапіксельним телеоб'єктивом. Автор матеріалу також вважає, що в нових камерах будуть виправлені "недоліки", допущені в моделях попереднього покоління. Як відомо, торік Galaxy S23 Ultra отримав дуже високий бал при тестуванні камер — 140, хоча за низького освітлення картинка виходила не настільки контрастною, як хотілося б, особливо якщо об'єкти були освітлені ззаду.

Що стосується дати запуску, то, найімовірніше, це буде 17 січня 2024 року.

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