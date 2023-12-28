Новий смарт-годинник Apple Watch терміново зняли з продажу і навіть Білий дім не допоміг

Apple порушила патент виробника медичного обладнання Masimo, додавши у свій "розумний" годинник нового покоління пульсоксиметр.

Apple Watch нового покоління було знято з продажу в США після того, як Білий дім відмовився відзначити постанову Комісії з міжнародної торгівлі США, яка забороняла імпортувати і продавати їх, оскільки було порушено патенти сторонньої компанії, передає Edition CNN.

Білий дім мав до кінця Різдва скасувати постанову Комісії з міжнародної торгівлі США, яка забороняє Apple імпортувати Apple Watch Series 9 (і молодших поколінь аж до 6-го) і Apple Watch Ultra 2 через те, що вони порушують патенти, зареєстровані на іншу компанію. Але нічого подібного не сталося.

Apple вже прибрала смарт-годинники лінійок Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra зі свого інтернет-магазину і з полиць реальних магазинів Apple Store. Дешевші Apple Watch SE, на які не поширювалася постанова Комісії, залишилися в продажу.

Огляд годинника Apple Watch Ultra 2

Тим часом, компанія-виробник Apple подала апеляцію до Федерального окружного суду з проханням скасувати рішення Комісії з міжнародної торгівлі США. Компанія також попросила тимчасово призупинити дію заборони, принаймні доти, доки митниця США не розгляне питання про її зміну 12 січня 2024 року. В апеляції зазначено, що в клопотанні, що Apple може бути завдано "непоправної шкоди", якщо заборону не скасують.

Видання нагадує, що в жовтні 2023 року Комісія з міжнародної торгівлі США постановила, що Apple порушила патент на пульсоксиметр, який використовує світлову технологію для вимірювання рівня кисню в крові. Патент, про який ідеться, належить компанії Masimo — виробнику медичного обладнання.

Інші ритейлери, зокрема Amazon і Best Buy, продовжують продавати решту запасів Apple Watch у магазинах і через інтернет. Але рішення Комісії забороняє Apple імпортувати зазначені розумні годинники в Сполучені Штати.

Раніше ми повідомляли про те, що iPhone зафіксував три версії жінки на одному фото. Співробітники магазину Apple здивувалися і заявили, що подібне "можливо один раз на мільйон випадків".