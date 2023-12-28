Найшвидший суперкомп'ютер у світі з'явиться 2024 року: хто його побудує

Екзафлопсна машина JUPITER має всі шанси стати лідером глобального рейтингу суперкомп'ютерів TOP500.

Роботи над створенням першого екзафлопсного комп'ютера JUPITER завершаться завершено наступного року. Поки ще рано стверджувати, але все ж деякі експерти вважають, що він може стати найпотужнішим суперкомп'ютером у світі, пише New scientist.

За допомогою JUPITER вчені зможуть створювати складні ШІ-моделі для своїх розробок і експериментів. Наразі такі можливості є у США та Китаї, а незабаром з'являться і в Європі.

Екзафлопсні машини можуть виконувати квінтильйон (мільярд мільярдів) операцій на секунду — це і є значення одного екзафлопа. Наразі у світі існують тільки 2 суперкомп'ютери, здатні виконувати такого роду обчислення: Frontier машина Ок-Ріджської національної лабораторії в Теннессі та Aurora Аргоннської національної лабораторії в Іллінойсі. Ці американські машини визнані найпотужнішими на офіційному рівні.

Заведено вважати, що в Китаї теж є щонайменше дві екзафлопсні машини, однак поки що вони не пройшли еталонні випробування і не увійшли до списку TOP500 найпотужніших машин у світі.

JUPITER — скорочення від Joint Annefte Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research, — буде збудовано в Юліхському дослідницькому центрі в Німеччині. За його установку відповідатимуть експерти підприємства EuroHPC JU. Компанія SiPearl поставить чипи особливої конструкції на базі ARM. Представник SiPearl упевнений, що JUPITER буде досить потужною машиною, щоб посісти перше місце в списку суперкомп'ютерів TOP500.

"Ймовірно, що в конструкції суперкомп'ютера будуть використовуватися тисячі висококласних відеокарт від Nvidia", — йдеться в матеріалі. — "Загальна вартість будівництва та експлуатації JUPITER протягом 3-х років оцінюється в 500 млн євро, включно з витратами на електроенергію, що сягнуть 100 млн євро за рік".

Найшвидшими суперкомп'ютерами в Європі наразі є LUMI з Фінляндії (5-й у списку TOP500), що забезпечує пікову продуктивність 309 петафлопс (близько третини ексафлопс), і Leonardo з Італії (6-й у рейтингу TOP500), пікова продуктивність якого становить 239 петафлопс.

Раніше ми повідомляли про те, що суперкомп'ютер, схожий на людський мозок, з'явиться у 2024 році. Пристрій DeepSouth матиме 228 трлн нейронних зв'язків і зможе працювати, споживаючи невелику кількість енергії.