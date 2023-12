Смартфони працюватимуть набагато довше: Samsung додасть нову функцію для батарей

Смартфони майбутньої лінійки Galaxy S24, імовірно, будуть оснащені опціями, які зроблять їх енергоефективнішими.

Компанія Samsung планує додати нову функцію, яка захистить акумулятори смартфонів лінійки Galaxy S24, а також моделей Galaxy, що вже вийшли на ринок. Про це пише Forbes.

Нова функція "захист акумулятора" матиме у своєму розпорядженні три опції для продовження терміну служби батареї телефону. Подібна функція є в iPhone 15, нагадує ЗМІ.

Перша опція отримала умовну назву "базовий захист". Він не активує зарядку, поки заряд не впаде хоча б до 95%. Друга опція — "режим адаптивної зарядки". Якщо ви поставили смартфона на зарядку на ніч, то вона уповільнює процес, поки ви не прокинетеся. Третя опція — "максимальний захист". Вона повністю припиняє зарядку за 80% і не відновлює роботу, поки заряд не впаде нижче за цей рівень.

Захист акумуляторів Samsung багаторівневий, оскільки заряджання та розряджання батареї з нуля до 100% (так званий цикл) погіршує її стан швидше, ніж якщо постійно заряджати її.

Згідно з витоком, нова функція Samsung є ексклюзивною для смартфонів із інтерфейсом One UI 6.1, який, як очікується, буде презентовано разом із Galaxy S24 у січні 2024 року. Активувати її можна і в One UI 6, завантаживши застосунок Activity Launcher і виконавши пошук "batterypro". Однак в One UI 6 функція захисту батареї поки що не працює належним чином, тому, можливо, це налаштування з'явиться в наступному оновленні One UI.

Раніше ми повідомляли про характеристики смартфонів лінійки Galaxy S24, які з'являться наступного року. Відомо, що деякі моделі оснащуватимуться одразу двома чипами.