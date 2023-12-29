Маск, Трамп і Альтман стали найнебезпечнішими людьми в інтернеті 2023 року, — Wired

У 2023 році відбулося багато тривожних подій, які відбилися у Всесвітній павутині низкою скандалів, пропагандою і розпалюванням ненависті.

Щорічно американський журнал Wired складає список найнебезпечніших людей, груп і організацій в інтернеті, які наражають на небезпеку життя людей або дестабілізують світ своїми діями. У 2023 році до нього увійшли Ілон Маск, Дональд Трамп, Сем Альтман, їх поставили в один ряд із терористичним угрупуванням ХАМАС і хакерськими угрупованнями, які завдали шкоди на сотні мільйонів доларів.

Ілон Маск

Рік тому багато хто вважав Ілона Маска технологічним генієм, який зрідка поводився як інтернет-троль. За спостереженнями ЗМІ, у 2023 році ці нахили взяли гору над його публічною ідентичністю.

Ілон Маск за своєю особистою примхою перейменував популярну соцмережу Twitter на X, запросив туди прихильників теорії змови, як-от Алекс Джонс, і зробив кілька скандальних антисемітських заяв зі свого акаунта. Коли рекламодавці поскаржилися на його поведінку, бізнесменові вдалося в одному зверненні одночасно попросити вибачення і сказати їм: "Ідіть до біса". І це при тому, що сам Ілон Маск у липні визнав падіння доходів соцмережі від реклами вдвічі. Усе це викликає побоювання, що X-Twitter не переживе правління нового власника.

Ілон Маск Фото: MC.Today

У розпал цієї кризи новий стартап Ілона Маска xAI випустив чат-бота зі штучним інтелектом Grok, який, за словами самого Маска, отримав менше обмежень, ніж ChatGPT від OpenAI. Приблизно в той самий час розгорівся скандал, пов'язаний із проєктом Neuralink, де кілька мавп загинули під час експериментів із вживленням імплантів у мозок.

А в середині грудня Tesla відкликала майже всі моделі своїх автомобілів, продані в США, щоб виправити функцію автопілота. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США виявила, що Tesla вжила недостатньо запобіжних заходів, спрямованих на забезпечення уважності водіїв, багато хто з яких, імовірно, були дуже безтурботними через заяви Ілона Маска про безпеку технології.

Дональд Трамп

У 2015 році експрезидент США Дональд Трамп уперше не потрапив до списку Wired. Тепер же, за 11 місяців до президентських виборів 2024 року, він почав атакувати своїх передбачуваних суперників переважно за допомогою своєї інтернет-платформи "Соціальна правда", де переважають праві погляди.

У своїх постах Дональд Трамп пообіцяв, у разі обрання, почати федеральні розслідування щодо медіакомпаній і журналістів, які його критикують, і притягнути до відповідальності чинного президента Джо Байдена. Він критикував дружину одного із суддів, які спостерігали за цивільним процесом проти нього за звинуваченням у шахрайстві, та звинуватив своїх політичних опонентів у фабрикуванні кримінальних справ, де йому самому висунули звинувачення у втручанні у вибори та неналежному поводженні із секретною інформацією. Експрезидент також повторює заяви про свою перемогу на виборах 2020 року, які, за словами Міністерства юстиції США, послужили поштовхом до штурму Капітолія США 6 січня 2021 року.

Наразі Дональд Трамп із великим відривом лідирує в республіканських первинних опитуваннях. Wired побоюється, що завдяки активності в інтернеті політик може знайти ще більше прихильників і знову стати президентом США, попри всі попередні помилки.

Дональд Трамп Фото: Getty Images

Сем Альтман

Один із засновників і керівник компанії OpenAI (творець ChatGPT), яка, можливо, найбільше у світі просунулася в розробці найбільш революційної технології в історії — штучного інтелекту. Wired вважає це достатньою підставою, щоб вважати Сема Альтмана одним із найнебезпечніших людей у світі — не тільки цього року, а й в історії людства.

Якщо закрити очі на загрозу з боку ШІ, Сем Альтман може здатися найдоброзичливішим персонажем, якого тільки можна собі уявити на посаді генерального директора OpenAI. Він відмовився від частки в компанії, а у своїх інтерв'ю та на слуханнях у Конгресі США закликає посилити державний контроль над штучним інтелектом. Можливо, він насправді щиро вірить у світле майбутнє, де існують люди, які живуть разом з ШІ.

Сем Альтман Фото: Getty Images

Однак боротьба за владу всередині OpenAI, що спалахнула в листопаді, оголила негативний бік Сема Альтмана і його прихильників. У минулому Альтман стверджував, що дивна структура OpenAI, коли некомерційна організація контролює комерційну компанію, пропонує форму самообмеження, яка дасть змогу тримати технологічні амбіції компанії на повідку задля безпеки. Але коли Альтман був звільнений радою директорів OpenAI і майже одразу ж повернув собі контроль над компанією, то вигнав кількох членів ради директорів, зокрема двох ефективних альтруїстів, які підтримують такий підхід.

"Тепер OpenAI перебуває під жорстким контролем однієї людини та її виконавчої команди, а також Microsoft, її корпоративного союзника та інвестора з оборотом у 2,8 трильйона доларів. Тож будемо сподіватися, що його план із розвитку цієї технології, яка перевернула світ, виявиться вдалим. У будь-якому разі зупинити його буде дуже складно", — пише Wired.

Раніше писали, чому Сем Альтман боїться штучного інтелекту. На його думку, технологія може завдати людям великої шкоди, якщо потрапить до рук злочинців.