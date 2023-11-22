Усе таки повернувся! Закінчилася епопея з творцем ChatGPT: Сем Альтман знову очолить OpenAI

Після масового протесту співробітників, у компанії зміниться рада директорів і повернеться ще один засновник OpenAI Грег Брокман.

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Генеральний директор OpenAI, який був звільнений рішенням ради директорів, знову повертається в компанію на свою посаду. Про це повідомляє портал VentureBeat.

Після майже чотирьох днів сум'яття компанія OpenAI, що спеціалізується на випуску продуктів на основі штучного інтелекту (ChatGPT і Dall-E), оголосила, що Сем Альтман повернеться в компанію в ролі генерального директора. В оголошенні також наголошується, що у компанії буде новий склад ради директорів, до складу якого увійдуть Брет Тейлор, Ларрі Саммерс і Адам Д'Анджело.

Повідомлення OpenAI про повернення Сема Альтмана в компанію Фото: Скриншот

Сем Альтман підтвердив своє поновлення на посаді, написавши, що він зробив усе для збереження єдності команди OpenAI та місії компанії. Те ж саме підтвердив і один із засновників OpenAI Грег Брокман, опублікувавши спільне фото зі співробітниками та підписом "Ми повертаємося".

Грег Брокман про повернення в OpenAI Фото: Скриншот

Як зазначає VentureBeat, тепер, коли Сем повертається в компанію, очікується, що ситуація в OpenAI стабілізується. Однак на даному етапі залишається неясною доля Еммета Шира з Twitch, який був призначений тимчасовим генеральним директором після звільнення Альтмана.

Нагадаємо, вчора генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що звільнений Сем Альтман приєднається до корпорації для роботи над продуктами на основі штучного інтелекту. Microsoft інвестувала понад $10 млрд, володіє 49% акцій OpenAI та використовує весь потенціал напрацювань компанії у сфері штучного інтелекту у своїх продуктах, зокрема для розвитку свого інтелектуального помічника Copilot.

Так само, за даними Reuters, сотні співробітників OpenAI підписали лист із вимогою відправити у відставку раду директорів, інакше вони підуть і підуть за колишнім генеральним директором компанії Семом Альтманом на його новій посаді в галузі штучного інтелекту в Microsoft.

Раніше Фокус повідомляв, що штучний інтелект майже всього навчився, а нестача даних зіграє злий жарт, кажуть учені. Експерти задаються питанням, як моделі ШІ розвиватимуться в майбутньому, коли вже нізвідки буде брати нові тексти або зображення. Кілька варіантів вони вже придумали.