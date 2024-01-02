Дефіцит чипів — не проблема: у Китаї розробили універсальну зброю РЕБ нового типу

Пристрій за допомогою однієї антени пригнічуватиме електроніку одночасно в небі, на морі та на суші, а його виробництво не за горами, запевняють китайські вчені.

Вчені під керівництвом професора Цзян Вейсяна з Південно-східного університету в Нанкіні розробила концепт зброї радіоелектронної боротьби (РЕБ) нового типу. Алгоритми її роботи і методи виробництва були описані в рецензованій статті в журналі Університету електронних наук і технологій Китаю, передає SCMP.

За словами дослідників, зброя може запускати кілька сфокусованих променів електромагнітних хвиль з однієї антени, одночасно націлюючись на різні об'єкти в небі, на морі або на суходолі, щоб порушити їхню роботу. Лабораторні випробування, проведені на мініатюрній версії засобу РЕБ, показали його здатність працювати на великій потужності і випромінювати електромагнітні хвилі в широкому діапазоні частот.

"Навіть якщо ворожі радари або пристрої зв'язку використовують методи захисту від перешкод, як-от стрибкоподібна перебудова частоти, вони все одно не зможуть уникнути придушення новою китайською зброєю", — йдеться в матеріалі.

У статті вчені пророкують, що майбутні війни зазнають значних змін, насамперед через "конкуренцію в електромагнітному спектрі, яка стає жорсткішою". У такій битві деякі країни, які не мають передових систем РЕБ, можуть втратити контроль над електромагнітним спектром ще до втрати територій, підкреслює SCMP.

Сьогодні військові зазвичай задіюють технологію багатоцільових цифрових решіток, коли сигнал, що виходить від антен, розбивається на дрібні сегменти з обмеженою потужністю і вузькими частотними діапазонами для випромінювання електромагнітних хвиль. Це допомагає протидіяти радарам противника.

Однак команда Цзяна стверджує, що розробила новий метод управління системою РЕБ, що дає змогу структурно простій антенній решітці працювати з максимальною потужністю, одночасно пригнічуючи кілька цілей у різних напрямках за допомогою складної маніпуляції електромагнітними хвилями, випромінюваними кожною з них. Крім того, частоту придушення можна регулювати для кожної цілі.

Водночас радіоелектронна зброя, що працює за таким принципом, вимагає передових процесорів, здатних впоратися з великим обсягом даних і складністю обробки сигналів. Вчені розв'язали цю проблему, розробивши алгоритм, який значно знижує обчислювальне навантаження, що лягає на чипи, що спрощує виробництво пристрою в цілому.

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