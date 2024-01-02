Чипів більше не буде: Нідерланди припиняють експорт спеціального обладнання до Китаю

Компанії ASML, що виробляє літографічні сканери, заборонили постачати свою новітню продукцію китайським фірмам.

Нідерланди наклали обмеження на експорт обладнання компанії ASML до Китаю, завдяки чому Піднебесну буде позбавлено доступу до передових технологій для виробництва напівпровідників. Подробиці передає Gizmochina.

Завдяки літографічним сканерам ASML, чипи можна зробити меншими, швидшими та ефективнішими, що вкрай важливо для роботи будь-якої електроніки — від побутової і до військової. КНР хочуть позбавити такої можливості й сповільнити розвиток її технологічного сектора.

Як вважає ЗМІ, рішення Нідерландів варто вважати відповіддю на зростаючу стурбованість з приводу технологічного суверенітету і безпеки, оскільки різні держави хочуть контролювати та захищати свої технології. Це є причиною для обмеження поставок "критично важливих технологій" через кордони.

"Для Китаю це стане серйозною перешкодою на шляху до лідерства в секторі високих технологій. Країна вкладає значні кошти в розвиток своєї напівпровідникової промисловості, але доступ до обладнання ASML має вирішальне значення для виходу на передові позиції у виробництві процесорів. Такий розвиток подій може сповільнити прогрес Китаю і вплинути на його технологічні компанії", — підкреслюють автори матеріалу.

З іншого боку, припускає медіа, вчинок Нідерландів стосовно Китаю може сигналізувати про перехід до розвитку регіональних або національних стратегій, що стосуються технологічного сектору. Компанії та країни можуть прискорити розробку вітчизняних технологій і посилити безпеку власних ланцюжків постачання, що може призвести до більшої кількості інновацій, але також — до потенційної фрагментації галузі.

Раніше ми писали про те, що Китай активно розробляє процесори, завдяки обладнанню, купленому в ASML. Завдяки цим літографічним сканерам, КНР може робити власні чипи за 28-нм техпроцесом, незважаючи на санкції США.