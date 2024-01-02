Google та Meta "допомогли" РФ, заплативши в її скарбницю 341 млн доларів: навіщо вони це зробили

Компанії звинуватили в поширенні фейків про війну в Україні та ЛГБТ-пропаганду. Telegram, Tik Tok та YouTube теж поповнили бюджет РФ.

Компанії Google і Meta розрахувалися з державою-агресором, Росією, заплативши накладені раніше на них штрафи. Вони поповнили російську скарбницю кількома мільярдами російських рублів, передає "Интерфакс".

Згідно з повідомленням інформагентства, у 2024 році компанія Google заплатила 29 млрд рублів. Така загальна сума двох штрафів, накладених на неї у 2023 році. Наприкінці грудня 2023 року їй призначили ще один, третій, штраф у розмірі 4,6 млрд рублів, який поки не виплачено. Агентство також пише, що інша американська компанія — Meta, — погасила штраф у 2 млрд рублів. Сумарно ці дві компанії "поповнили" бюджет Росії на 31 млрд рублів, що в перекладі на долари США становить 341 310 000.

Компанії звинувачували в "невидаленні інформації, доступ до якої підлягає обмеженню, включно з фейками про спеціальну військову операцію і ЛГБТ-контентом", — ідеться в матеріалі. Зазначимо, що "спеціальною військовою операцією" в офіційних ЗМІ РФ називають війну з Україною.

Посилаючись на дані Федеральної служби судових приставів, "Интерфакс" повідомляє, що месенджер Telegram, соціальна мережа Tik Tok і відеохостинг YouTube теж виплатили всі заборгованості за штрафами "за невидалення забороненого контенту".

Російські суди зобов'язали виплатити штрафи "за невидалення забороненого контенту" й інші компанії. Зокрема, соцмережа Ілона Маска Х (екс-Twitter, — ред.) винна Росії 51 млн рублів (561 510 доларів США), а Twitch Interactive — 23 млн рублів (253 230 доларів).

Раніше ми повідомляли, що РФ і КНР нібито вдало протестували лінію квантового зв'язку, передавши дві зашифровані картинки за допомогою квантових ключів безпеки.