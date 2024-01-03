Виробництво БПЛА на західних деталях: РФ використовує Узбекистан для обходу санкцій, — ЦНС

За інформацією підпілля, Кремль продовжує співпрацю з країнами Центральної Азії у власних цілях. Крім складання дронів, Москва хоче купити в Узбекистану радянські боєприпаси.

Російська Федерація хоче використати Узбекистан для того, щоб мати можливість безперешкодніше обходити міжнародні санкції. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 2 січня.

За інформацією українського підпілля, противник хоче профінансувати створення й утримання спеціальних підставних компаній, за допомогою яких і здійснюватиметься обхід обмежень. Кремль хоче закуповувати електроніку для БПЛА.

"26 грудня 2023 року в межах зустрічі лідерів країн СНД Путін обговорив умови співпраці з вищим військово-політичним керівництвом Узбекистану. Зокрема, досягнуто попередніх домовленостей про створення низки підставних компаній на території Узбекистану, які фінансуватимуться російським урядом", — ідеться в повідомленні.

Також під час зустрічі було офіційно заявлено про співпрацю в транспортній сфері між країнами, продовжують у ЦНС, а це фактично й свідчить про намір створити фіктивні компанії, щоб Москва могла активніше обходити міжнародні санкції.

На підприємствах, які відкриватимуть в Узбекистані, за допомогою іноземних електронних компонентів збиратимуть дрони.

"Надалі ці компанії експортуватимуть вироби та компоненти на низку російських оборонних підприємств. Зокрема, у "Казанський завод "Електроприлад", завод "Елекон", "Стелла-К" й інші. Також Росія планує викупити в Узбекистану запаси радянських боєприпасів", — продовжують у підпіллі.

Наприкінці в ЦНС додали, що Кремль продовжує використовувати країни Центральної Азії у власних корисливих цілях.

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що президент США Джо Байден посилить фінансові санкції за допомогу ВПК Росії, про що заявили в Білому домі. У Вашингтоні зазначили, що обмеження у фінансовій сфері дадуть змогу знайти товари, які мають ключове значення для спроможності РФ створювати зброю, і припинити їх постачання в країну.