34 роки потому: 13-річний хлопчик першим в історії пройшов "Тетріс" до кінця (відео)

13-річний гравець витратив 40 хвилин, щоб досягти неймовірного 157-го рівня "Тетріс", перш ніж з'явився синій "екран смерті". Вище 148-го рівня ще ніхто до нього не піднімався.

Тринадцятирічний підліток на ім'я Вілліс, відомий у мережі під ніком Blue Scuti, зміг пройти відеогру "Тетріс" до самого кінця, здолавши 157-й рівень. Геймплей хлопець виклав на YouTube.

"Тетріс" було випущено на 8-бітній консолі NES у 1989 році. Гравців, які могли досягти 29-го рівня, раніше вважали справжніми віртуозами, тому що блоки падають настільки швидко, що перейти на наступний рівень практично неможливо. Багато років гравці вважали, що 29-й рівень є останнім. Однак у 2011 році геймер на ім'я Тор Аакерлунд досяг 30-го рівня, застосувавши метод "гіпертаппінгу", щоб впоратися зі швидкістю падаючих блоків. У 2018 році геймер на ім'я Джозеф Салі вийшов на 31-й рівень, а у 2020-му — на 35-й.

Гравець Blue Scuti демонструє геймплей "Тетріс"

У 2020-му інший гравець, на ім'я Cheez, представив техніку "роллінг" під час змагань із гри в "Тетріс". Вібрація нижньої частини контролера дала йому змогу натискати кнопки в 2 рази швидше і в підсумку досяг 40-го рівня. Застосувавши техніку "гіпертаппінгу" і "ролінгу", геймер EricICX вийшов на 95-й рівень у 2022 році.

Проблема з проходженням геймплея була ще й у тому, що після рівня 138 колірні палітри, що забарвлюють блоки, дають збій, унаслідок чого деякі кольори складно відрізнити. Однак гравець PixelAndy все ж таки досяг рівня 148 у листопаді 2023 року, поки його не переміг Blue Scuti.

Раніше гравці вважали, що "екран смерті" в "Тетрисі" з'являється після проходження 155-го рівня, коли код Tetris NES дає збій через помилку переповнення. Але Blue Scuti зміг досягти рівня 157, і тільки після цього з'явився "синій екран смерті". Хлопцеві знадобилося 40 хвилин.

Цікаво, що в "Тетриса" немає чітко визначеного фінального рівня — гра закінчується, коли відбувається збій через переповнення пам'яті та з'являється "екран смерті". Раніше гравці припускали, що таке трапляється при досягненні рівня 155, але Уллісу вдалося просунутися далі.

У 2021 році розробник Грег Кеннон запрограмував бота грати, щоб досягти рівнів, фізично недоступних людям. Його програма StackRabbit могла досягти рівня 237 до того, як гра "зламалася".

Коротше кажучи, екран знищення відбувається під час розширених ігрових сесій, коли код Tetris NES спрацьовує через помилку переповнення байта, що призводить до збою.

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