Мінус одразу дві цілі: дрони знищили російську систему РЕБ і комплекс "Муром-М" (відео)

РЕБ-техніку окупанти прикріпили на вежу для того, щоб захистити від безпілотників пристрій для далекого візуального спостереження, але це їм не допомогло.

На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий рубіж" вразили систему радіоелектронної боротьби противника, яка заважала їм працювати. Відповідне відео було опубліковано на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook у вівторок, 2 січня.

На відеокадрах видно, як на одній вишці російські окупанти встановили одразу два технічні пристрої: це система радіоелектронної боротьби та пристрій для дальнього візуального спостереження "Муром-М". Спочатку дрон-камікадзе, яким керував оператор БПЛА, вивів з ладу систему РЕБ. Власне російські військові і встановили її тільки для того, щоб "охороняти" дорогу апаратуру для спостереження від дронів. А кількома секундами пізніше до вишки підлетів другий дрон, який вдарив по техніці "Муром-М", позбавивши таким чином росіян "очей".

"Майстерність прикордонників: мінус дві ворожі цілі на одній вежі. Другим вильотом дрона-камікадзе знищено комплекс спостереження "Муром-М", прикривати який окупантам уже не було чим", — підписали прикордонники опубліковані відеокадри.

Що відомо про комплекс "Муром-М", який вразив БПЛА

"Муром-М" — це пристрій для далекого візуального спостереження, який автономно виглядає живу силу і техніку. Він оснащений оптичною камерою з хорошим зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км і людей за 4 км. Росіяни встановлюють їх на високих будівлях, таких як вежі та елеватори, а також підіймають на спеціальних щоглах прямо над своїми окопами.

Нагадаємо, наприкінці серпня безпілотник "Грім" знищив російську систему "Муром-М". Окупанти встановили систему спостереження на вишці, щоб спостерігати за українськими військовими і технікою, але дрон "Грім" позбавив росіян дорогої оптики одним ударом.

А в першій половині липня бійці ГУР знищили одразу чотири комплекси "Муром" ЗС РФ. За допомогою легких безпілотників розвідники позбавили росіян обладнання, яке допомагало окупантам стежити за діями українських Сил оборони.