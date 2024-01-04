Три найкращі смартфони на Android, які найбільше подобаються людям: чим вони хороші (відео)

Лідерами симпатій користувачів стали дві китайські моделі та одна південнокорейська, навіть незважаючи на свою дорожнечу.

За підсумками грудня 2023 року, до рейтингу найкращих смартфонів, за які проголосували користувачі, потрапили такі моделі на ОС Android: iQOO 12 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra і Xiaomi MIX Fold 3. Список було складено за сприяння бенчмарка AnTuTu.

AnTuTu регулярно проводить опитування користувачів мобільних телефонів, щоб з'ясувати, яким брендам вони надають перевагу, яким функціям вони надають перевагу, а яким — ні. Користувачі самі оцінюють смартфони, спираючись на різні критерії. Так, після опитування, проведеного з 1 по 31 грудня 2023 року, було складено топ найкращих:

Перше місце. iQOO 12 Pro, рейтинг: 95,73%

Друге місце. Samsung Galaxy S23 Ultra, рейтинг: 95,68%

Третє місце. Xiaomi MIX Fold 3, рейтинг: 95%.

Варто зазначити, що ці моделі не вперше добираються до вершини списку, що свідчить про їхній хороший функціонал і дизайн.

Огляд смартфонів лінійки iQOO 12

iQOO 12 Pro оснащений дисплеєм E7 від Samsung — і це значна перевага перед конкурентами. Хоча китайські екрани теж мають хороші насиченість кольору, точність передачі кольору, але Samsung E7 все одно кращий, пояснили аналітики AnTuTu. Цей флагман має ігровий чип Snapdragon 8 Gen3 власної розробки компанії Vivo Q1. Телефон також має основну камеру OV50H, телеоб'єктив OV64B і одноточкову ультразвукову камеру.

Огляд Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 регулярно потрапляє до списку "вибір користувачів". Коштує він дорожче за китайські флагмани, проте юзерів це не зупиняє і вони із задоволенням купують цю модель. Характеристики його такі: 6,1-дюймовий екран, 2340x1080 з частотою 120 Гц, 128 ГБ пам'яті, 8 ГБ ОЗП, чип Snapdragon 8 Gen 2, тримодульна камера: 50 Мп, 12 Мп і 10 Мп.

Огляд смартфона Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 3 посів третє місце. Користувачі оцінили його конструкцію — гнучку і доволі міцну, батарею на 4800 мАг, 8,03-дюймовий дисплей, процесор Snapdragon 8 Gen 2, чотиримодульну камеру 50 Мп, 12 Мп, і два модулі по 10 Мп. Додатково до всього радує і обсяг пам'яті: 1024 Гб ПЗП, 16 Гб ОЗП.

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