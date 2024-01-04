Дрони збивають ракетами за $11 млн: чому їх досі не замінили дешевими лазерами

Робоча енергетична зброя вже існує, але бюрократи не дають військовим її застосовувати на практиці.

Військові кораблі ВМС США збивають дрони і ракети за допомогою снарядів, вартість яких у багато разів перевищує вартість уражених ними цілей. А ось зброя спрямованої енергії, на розробку якої військові витратили роки і мільйони доларів, не задіюється. Це помітив американський журналіст видання Defense one Патрік Такер, й поставив питання: чому так відбувається?

Військово-морський флот США вільно використовує ракети-перехоплювачі вартістю 11 млн доларів США для знищення дронів, вартість яких може становити лише кілька тисяч доларів. Щоб уникнути таких витрат, військовим і було запропоновано лазерну та іншу зброю спрямованої енергії, можливості якої не обмежені, та й кожен постріл обходитиметься набагато дешевше. Так, у 2014 році лазерні установки було розміщено на деяких військових суднах.

"США поступово розгортають 8 систем Optical Dazzler Interdictor Navy (ODIN) потужністю 30 кВт на есмінцях класу Arleigh Burke. Так, 2022 року на борту військового корабля Preble встановили високоенергетичний лазер із вбудованим оптичним засліплювачем і системою спостереження. У розробці перебувають й інші лазерні системи на кшталт High Energy Laser Counter і Layered Laser Defense", — пише журналіст.

Однак досі не вирішені технічні проблеми з масштабуванням лазерів для ураження цілей, особливо швидких, як дрони. Хоча швидкість самого лазерного променя дорівнює швидкості світла, потрібні кілька секунд на відстеження цілі, щоб збити її. ВМФ і Міноборони США працюють над вирішенням цих проблем, розробляючи в галузі волоконних лазерів.

Але є ще одна перешкода, на думку Такера, і вона — бюрократичного характеру.

"У звіті Congressional Research Service зазначено: "Військово-морський флот працює над складанням кошторису витрат на закупівлю майбутніх систем лазерної зброї, щоб підтримати програми ВМФ", але тут же в документі додають, що "в Департаменті немає раніше зареєстрованих програм із корабельних систем лазерної зброї", на основі яких можна провести історичні порівняння, особливо у сфері логістики та вартості життєвого циклу", — цитує автор матеріалу.

Іншими словами, ВМФ не може купувати корабельні лазери, тому що він ніколи раніше не купував їх у великих кількостях і тому не знає, скільки це може коштувати.

У тому ж звіті зазначено, що лазер потужністю 60 кВт зі спрощеним управлінням променем та інтеграцією бойових систем за помірних темпів виробництва коштуватиме приблизно 100 млн доларів. Згідно зі звітом, для зброї потужності 250 кВт і підвищеної складності управління лазерним променем оцінка варіюється до 200 млн доларів за одиницю.

"Висновок: Сполученим Штатам у короткостроковій перспективі доведеться платити набагато більше, щоб більше заощадити на ракетах", — резюмував Патрік Такер.

Раніше ми писали про те, що знайдено спосіб, як зробити лазери в 9 разів потужнішими, щоб збивати дрони "роями". Промені багатомодових волоконних лазерів не будуть розсіюватися, що значно збільшить точність стрільби.