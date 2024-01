Це повний провал: топ-3 найгірших смартфони, які було випущено у 2023 році

Google Pixel 8 Pro, Nothing Chats і Nothing Phone визнані провалом 2023 року на думку аналітиків Аndroid authority.

Наприкінці старого і на початку нового року прийнято складати рейтинги, підбивати підсумки. Видання Аndroid authority запропонувало антирейтинг, опублікувавши список найбільш провальних смартфонів 2023 року.

Додаток Nothing Chats зіпсував репутацію Nothing Phone

Молода компанія Nothing, яка випустила Nothing Phone, зробила ставку на додаток Nothing Chats у своїй маркетинговій стратегії і, схоже, програла. Як пише Аndroid authority: "кампанія стала великим провалом індустрії смартфонів і привернула багато негативної уваги до нового бренду".

Річ у тім, що Nothing Chats (додаток для обміну повідомленнями — ред.), підтягував інформацію в/з iMessage за допомогою програми Sunbird. Це давало можливість власникам Nothing Phone використовувати месенджер від Apple. Але виявилося, що базова технологія Sunbird має серйозні проблеми з безпекою та конфіденційністю. У підсумку компанія видалила Nothing Chats з Play Store.

Перегрів смартфонів iPhone 15 Pro

Apple випустила серію iPhone 15 у вересні 2023 року. Користувачі досить швидко виявили, що моделі Pro нагріваються сильніше, ніж зазвичай. "Це було підтверджено під час нашого власного тестування: ми зафіксували, що телефони помітно нагріваються під час тривалих робочих навантажень порівняно з конкурентами на Android", — ідеться в матеріалі.

Смартфони цієї лінійки також трохи перегріваються під час заряджання, хоча й заряджаються набагато повільніше, ніж моделі Galaxy S23 Ultra.

Перегріви зіпсували репутацію новим iPhone, незважаючи на те, що Apple випустила оновлення програмного забезпечення для всієї серії, в якому вирішено проблеми з нагріванням.

Неточний датчик температури Google Pixel 8 Pro

Смартфон Pixel 8 Pro пропонувалося використовувати як термометр, оскільки він був оснащений датчиком температури, що розташовувався на задній панелі.

На жаль, на практиці ця функція виявилася марною. В Android authority провели власне тестування датчика температури Pixel 8 Pro. У результаті тести показали, що сенсор вельми неточний порівняно зі спеціальним ІЧ-термометром. Смартфон за 1000 доларів не виправдав надій експертів.

