У Китаї знаходять кораблі противника, використовуючи його ж радари: потрібні ноутбук і антена

Вчені використовували антену розміром із сушарку для білизни, аналізатор електромагнітних хвиль і звичайний ноутбук для обробки отриманих сигналів.

Дослідники з Університету військово-морської авіації НВАК і Університету Яньтай розробили технологію, яка може використовувати сигнали, що випромінюються радарами, військовими кораблями або навіть літаками інших країн, для того, щоб відстежувати судна у відкритому морі. І для цього потрібне просте обладнання — ноутбук і невелика антена, пише SCMP.

Команді вчених вдалося використати радіолокаційні сигнали радарів недружніх країн для виявлення кораблів, які заходять у порти і виходять із них.

"Наша система добре працює по повільно рухомих цілях у морі", — заявили в розробники. — "Вона може легко відстежувати кораблі, особливо вантажні".

Для таких країн, як Китай, ця технологія, можливо, не стане в пригоді. Але для країн, чиї радари були знищені під час бойових дій, це може стати порятунком. Перехопивши сигнали противника, військові змогли б без особливих зусиль отримати вирішальну перевагу в бою.

Учені вибрали житловий будинок як базу для свого експерименту. Біля вікна стояла напоготові приймальна антена розміром із сушарку для білизни. До цієї антени було під'єднано аналізатор електромагнітних хвиль розміром з мікрохвильову піч, який обробляв отримані сигнали. Ці сигнали потім передавалися у звичайний ноутбук для подальшого аналізу. Установка була простою: все обладнання можна було легко дістати і транспортувати в багажнику автомобіля.

Виявлення цілей на морі за допомогою радара — складне завдання, оскільки потік електромагнітних хвиль, що відбиваються від хвиль, заглушають важливу інформацію. Але команді все ж вдалося виявити і відстежити всі комерційні судна, що проходять у межах 20 км від берега. Ба більше, вони зібрали важливу інформацію про напрямок і швидкість ходу кораблів. Такі дані стали б у пригоді, якби судна потрібно було атакувати дронами або ракетами.

Вчені дійшли висновку, що в реальних сценаріях їхня система могла використовувати сигнали з військових платформ будь-якої країни. Вся справа в особливому алгоритмі для зворотного отримання робочих параметрів військового радара з отриманого спектра.

Але не обійшлося і без проблем. Наприклад, прямий сигнал від радара до приймальної антени був значно сильнішим, ніж сигнал, відбитий від корпусу корабля, через що відмінні характеристики судна "маскувалися". Обидва сигнали важливі для точного позиціонування, і для їхнього розплутування потрібен був унікальний алгоритм обробки, який зазвичай не застосовується на стандартних радіолокаційних станціях.

"Дослідники вважають, що їхня робота може також допомогти китайським військовим у веденні радіоелектронної війни та електронної розвідки, удосконаленні протирадіаційного озброєння, виконанні місій із проникнення на надмалі висоти і в розвитку технологій скритності", — ідеться в матеріалі.

Раніше ми писали про те, що в КНР придумали, як знищувати підводні човни США за допомогою дронів. SQUID-пристрої, встановлені на БПЛА, здатні відчути найменше коливання магнітних полів Землі, викликані підводними човнами.