Прозору відеокамеру можна встановити замість віконного скла: ви її навіть не помітите

Пристрій базується на прозорій полімерній плівці з надточною оптикою і функціями проектування, виявлення, освітлення, фільтрації.

Технологія Zeiss Smart Glass буде продемонстрована на виставці CES 2024, яка стартує 9 січня. Компанія-розробник Zeiss (Німеччина) покаже прозору відеокамеру, встановлену посередині скляної панелі, передає Newatlas.

Основою для смарт-скла Zeiss Smart Glass стала тонка полімерна плівка, здатна "перетворити будь-яку скляну поверхню (вікна будівель, прозорі екрани, вікна транспортних засобів) на екран для відеозв'язку". Компанія заявляє, що прозорість плівки залишає понад 92%. Вона оснащена "надточною оптикою" і має в своєму розпорядженні функції проектування, виявлення, освітлення та фільтрації.

Вікно можна перетворити на екран з інтерактивом завдяки Smart Glass Фото: ZEISS

У компанії вважають, що Smart Glass можна використовувати в автомобілях, розмістивши його на бічних і задньому стеклах. За допомогою "розумного" скла можна буде затемнювати скло машини, відображати важливу навігаційну інформацію у вигляді тексту і зображень, які зможе прочитати тільки водій, або навпаки, — дані буде видно зовні, але не всередині салону. Також девайс може слугувати для відображення голографічних стоп-сигналів.

Прозору голокамеру на основі смарт-скла компанія пропонує встановити просто на вікнах і під'єднати до системи "розумний дім". Вона могла б виводити різний контент і слугувати екраном, відображати голографічних аватарів, наприклад, під час відеозв'язку, або зображення людей, що стоять за скляними дверима, направляти концентроване сонячне світло на приховані сонячні елементи для виробництва зеленої енергії.

"Zeiss не прагне сама продавати готову продукцію, а виступає як постачальник систем для OEM-виробників, пропонуючи "унікальне рішення для виробників або постачальників, які хочуть поліпшити свою продукцію та оснастити її новими функціями", — йдеться у статті.

Раніше ми повідомляли про те, що російський учений заявив про створення системи виявлення БПЛА за відеокамерами. Він стверджує, що його розробка допоможе захистити критично важливу інфраструктуру від невеликих безпілотників, невидимих для радіолокаційних станцій.