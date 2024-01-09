Shahed-238 з реактивним двигуном атакував Україну: з'явилася реакція Повітряних сил

Спікер командування Юрій Ігнат назвав нову модель дрона-камікадзе мініатюрною крилатою ракетою і наголосив, що на сьогодні немає підтвердження інформації про знищення Shahed-238 в Україні.

Інформацію про ймовірне збиття нового "Шахеда" з реактивним двигуном у Повітряних силах наразі не підтверджено. Про це повідомляє представник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов — нехай підтверджує, показує і розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав 238 "Шахед", чорного кольору. Після цієї демонстрації у нас БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір і окупанти", — заявив Ігнат.

Він оцінив ризики, пов'язані з новим дроном, називаючи його "міні крилатою ракетою". За його словами, розмір бойової частини безпілотника буде обмежений через високе споживання палива реактивним двигуном.

"Цей "Шахед" дуже реактивний, він пофарбований у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення", — сказав Ігнат.

Як пояснював раніше Ігнат, кольорове забарвлення БпЛА дасть змогу реактивному боєприпасу, що баражує, бути менш помітним візуально в небі.

Зазначимо, що в листопаді в столиці Ірану Тегерані презентували нову модифікацію ударного БпЛА Shahed-136, що отримала назву Shahed-238. Її презентували в трьох версіях із різними системами наведення.

Нагадаємо, що 8 січня стало відомо, що на території України нібито було збито перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном. Ворожий дрон долетів до середини країни. Він рухався зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину.