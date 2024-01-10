Цей гаджет замінить смартфони: як працює незвичайний ШІ-пристрій Rabbit r1 (відео)

Гаджет r1 може не тільки шукати потрібну інформацію в інтернеті, а й здійснювати онлайн-покупки, планувати подорожі, поки людина зайнята іншими завданнями.

Стартап Rabbit із Санта-Моніки (США) представив незвичайний пристрій r1 на виставці Consumer Electronics Show 2024 у Лас-Вегасі. Гаджет покликаний поліпшити роботу в інтернеті завдяки усуненню необхідності використання декількох додатків, пише interesting engineering.

Гаджет має попередньо встановлену операційну систему Rabbit OS, засновану на ШІ-моделі Large Action Model — LAM (велика модель дії), розробленій Rabbit. За рахунок цього ШІ r1 може "розуміти" і відтворювати дії людини на різних комп'ютерних інтерфейсах, спрощуючи навігацію в додатках.

"Великі мовні моделі, такі як ChatGPT, розуміють природну мову. Наша модель великих дій робить ще один крок уперед: вона не просто генерує текст у відповідь на введені людиною дані — вона генерує дії від імені користувачів, щоб допомогти їй отримати потрібний результат", — сказав Джессі Лю, засновник і генеральний директор стартапу.

r1 — це автономний гаджет розміром приблизно вдвічі менший за iPhone, оснащений 2,88-дюймовим сенсорним екраном і унікальною камерою, що обертається, для зйомки фотографій і відео. Комбінація колеса прокрутки і кнопки полегшує навігацію пристроєм, даючи змогу користувачам легко взаємодіяти з ним. Пристрій також підтримує Wi-Fi і стільниковий зв'язок. Під капотом r1 знаходиться потужний процесор MediaTek з тактовою частотою 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті, а також сховище ємністю 128 ГБ. Про ємність акумулятора нічого не повідомляється.

"r1 позиціонується як автономний апаратний портал, що дає змогу позбутися відволікаючих чинників і допомогти користувачам розв'язувати свої повсякденні цифрові завдання розумніше, ефективніше і приємніше", — заявили в компанії, протиставивши гаджет смартфонам, які хоч і корисні, але містять безліч "відволікаючих чинників".

Ядро LAM дає змогу системам штучного інтелекту сприймати додатки та взаємодіяти з ними так само, як це роблять люди. Навчаючись за допомогою спостереження, ШІ розуміє людські наміри, безперешкодно працює з різними інтерфейсами і виконує завдання в декількох додатках одночасно.

Rabbit OS має функцію під назвою "Кролики" — це персональні агенти штучного інтелекту, призначені для поліпшення роботи користувачів в інтернеті. На відміну від традиційних голосових помічників, які виконують базові завдання, Rabbit OS вирішує все: від швидкого пошуку інформації до планування подорожей або управління покупками онлайн.

Пристрій r1 за ціною $199 уже доступний для попередніх замовлень, його постачання розпочнуть наприкінці березня 2024 року.

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