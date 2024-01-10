182 опорні пункти та сотні росіян: Федоров розповів, як БПЛА змінили ситуацію на фронті

Українські дрони знищили укріплені позиції ворога, де було зосереджено багато вогневої техніки. До звіту увійшли дані роти Нацгвардії, підрозділу СБУ, 15 рот ЗСУ та підрозділу Держспецзв'язку, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За тиждень ударні роти БПЛА уразили 182 опорні пункти Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"За минулий тиждень ударні роти БПЛА вразили 182 опорні пункти", — сказав Михайло Федоров.

З його слів, мова йде про укріплені позиції, де зосереджено багато вогневої техніки. Зокрема, саме з них ворог обстрілює позиції Збройних сил України. Крім цього, оператори дронів ліквідували 288 російських військових, уразили 19 ворожих танків, 40 бойових броньованих машин, 29 гармат, 33 вантажівки, 16 одиниць САУ, ППО, 11 одиниць радіотехнічного обладнання, три РСЗВ, 13 мінометів/ПТРК/кулеметів.

До звіту увійшли дані роти Нацгвардії, підрозділу СБУ, 15 рот ЗСУ та підрозділу Держспецзв'язку.

"Дрони стали справжніми геймчейнджерами в цій війні. Вони знищують ворога, змінюють ситуацію на полі бою та зберігають життя нашим військовим", — додав Федоров.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо про те, що 12-та бригада НГУ отримала 500 FPV-дронів від волонтерів. За допомогою БПЛА бійці уражають військову техніку ворога.

Того ж дня у пресслужбі СБУ повідомили, що ЦСО "Альфа" знищив особовий склад та військову техніку ЗС РФ на полі бою. Для цього бійці застосовували дрони-камікадзе.