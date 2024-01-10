Суперкомп'ютери виконуватимуть неймовірні 10 квінтильйонів операцій на секунду: прогноз

Сьогодні суперкомп'ютери виконують максимум 2 квінтильйони операцій на секунду, але вони прогресують кожні 4 роки.

Суперкомп'ютери ставатимуть дедалі розумнішими та потужнішими — кожна система нового покоління працює швидше за попередню в 10 разів. Видання Тechnology review розповідає, що чекає на супермашини в майбутньому.

У травні 2022 року в рейтинг суперкомп'ютерів потрапив і тут же очолив Frontier. Цей пристрій визнано найшвидшим у світі, оскільки він здатний виконувати понад 1 квінтильйон операцій на секунду (квінтильйон — число з 18-ма нулями) — тобто. По суті, Frontier може виконати за 1 с стільки ж обчислень, скільки 100 тис. ноутбуків.

Із запуском Frontier, який розташований у Національній лабораторії Ок-Рідж у Теннессі (США), офіційно стартувала ера ексафлопсних обчислень. Після "першопрохідця" у США з'явилися ще 2 суперкомп'ютери — у 2 рази швидші, ніж Frontier. Перший отримав назву El Capitan (розташований у Ліверморській національній лабораторії Лоуренса в Каліфорнії — ред.). Другий — Aurora (встановлений в Аргоннській національній лабораторії в Іллінойсі, — ред.).

У Європі теж збираються запустити екзафлопсний суперкомп'ютер JUPITER наприкінці 2024 року. У Китаї також є екзафлопсні машини, хоча китайські вчені не опублікували результати стандартних тестів продуктивності.

Вчені та інженери прагнуть використовувати суперкомп'ютери для розвитку цілої низки галузей. Астрофізики вже використовують Frontier для моделювання потоку газу в Чумацькому Шляху, як у масштабі галактики, так і в масштабі однієї вибухнула зірки. Унікальна особливість суперкомп'ютерів полягає в тому, що машина здатна одночасно моделювати фізичні об'єкти в різних масштабах.

За останні 30 років суперкомп'ютери прогресували з величезною швидкістю: кожні 4 роки вони ставали в 10 разів швидшими. Уже сьогодні інженери Ок-Ріджа проєктують суперкомп'ютер, який буде щонайбільше в 5 разів швидшим, ніж Frontier. Роботу над ним планують завершити у 2034 році.

Але є й одна велика проблема: високе енергоспоживання. Frontier, наприклад, споживає стільки енергії, скільки потрібно для забезпечення тисяч домогосподарств. Інженерам доведеться придумати, як спроектувати супермашини, щоб вони були не тільки "високошвидкісними", а й екологічними.

Раніше ми писали про те, що екзафлопсна машина JUPITER має всі шанси стати лідером глобального рейтингу суперкомп'ютерів TOP500. За допомогою JUPITER вчені зможуть створювати складні ШІ-моделі для своїх розробок і експериментів. Наразі такі можливості є у США та Китаї, а незабаром з'являться і в Європі.