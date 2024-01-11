Стануть викликом: Ігнат розповів, якою зброєю ЗС РФ атакуватимуть Україну (відео)
Балістичні ракети, які Іран готується передати Росії, можуть показати малу ефективність, тому противник, за словами речника ЗС ЗСУ, продовжить покладатися на безпілотники "Шахед", завдаючи ударів по українських містах.
У доступному для огляду майбутньому Росія під час атак на Україну робитиме ставку на безпілотники Shahed-136, а також на нові балістичні ракети, отримані від Ірану. Таку думку озвучив спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону в четвер, 11 січня.
"Невідомо, яким буде темп виробництва нових дронів, тому можна очікувати, що Росія продовжуватиме використовувати свої наявні озброєння, зокрема Shahed-136, для атак на Україну", — зазначив речник командування ЗС ЗСУ.
Другою складовою озброєння, яке противник у найближчому майбутньому спробує використати проти України, за словами Юрія Ігната, можуть стати балістичні ракети, які Тегеран планує передати Москві. Він зазначив, що поява нового озброєння у Росії може стати викликом для України. Однак якщо іранські ракети будуть передані в Росію, невідомо, наскільки ефективними вони виявляться і скільки їх отримає противник.
Юрій Ігнат також звернув увагу на те, що передача іранських ракет обговорювалася ще рік тому, тому це не є несподіванкою для України.
Нагадаємо, 10 січня до Москви прибув новий вантажний літак з Ірану, який міг перевозити "Шахеди". Речниця ОК "Південь" застерегла, що терористичні обстріли російської армії тривають, і ворог намагається тримати в напрузі системи ППО. Тож пуски ворожих дронів-камікадзе по Україні, вочевидь, триватимуть і "розслаблятися рано".
А 9 січня речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат назвав нову модель дрона-камікадзе з реактивним двигуном мініатюрною крилатою ракетою і підкреслив, що на сьогодні немає підтвердження інформації про знищення Shahed-238 в Україні.