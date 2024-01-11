Такого ще не було: смартфони отримають найпотужніший чип, продуктивність зросте в рази

Процесор Blackhawk легко забезпечить функціонування ШІ-застосунків для смартфонів, через що вони стануть ще "розумнішими".

Arm заявила про нову розробку — чип Cortex-X (Blackhawk), виробник обіцяє високу продуктивність, якої ще не досягав жоден аналог за останні 5 років, передає Moor Insights & Strategy.

Новинку протестує бенчмарк Geekbench 6 і визначить приріст питомої продуктивності. У компанії кажуть, що високопродуктивний процесор забезпечуватиме роботу ШІ-додатків.

Наразі розробники змушені "урізати" ШІ-додатки, роблячи їх легшими, оскільки центральні процесори не в силах забезпечити нормальне їхнє функціонування, і навіть нейронні чипи тут не рятують. Зі зростанням популярності нейромереж їм доводиться шукати рішення, які змогли б без перегріву змусити АІ-програми функціонувати повною мірою.

"Я не знаю, яка потужність і вартість Blackhawk, я не знаю архітектурних характеристик і вартості процесорів Apple або Qualcomm наступного покоління. Але якщо Blackhawk досягне своїх цілей, то це створить ще більшу конкуренцію між процесорами Arm, Qualcomm і Apple. І це добре. Я не думаю, що Qualcomm або Apple відмовляться від наміченого шляху розвитку спеціалізованих процесорних ядер доти, доки це не стане гальмом для бізнесу", — зазначив аналітик Moor Insights & Strategy Патрік Мургед.

Раніше ми писали про те, що ШІ-гаджет r1 може не тільки шукати потрібну інформацію в інтернеті, а й здійснювати онлайн-покупки, планувати подорожі, поки людина зайнята іншими завданнями.