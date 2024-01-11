Потужний акумулятор на 700 000 мАг забезпечить зарядом усю домашню техніку: характеристики

Пристрій коштує 700 доларів США, витримує 3000 циклів і заряджає 11 гаджетів одночасно.

Компанія Jingdong Tokyo поставила на ринок акумулятор ємністю 700 000 мАг. Пристрій витримує 3000 циклів заряду/розряду і може зарядити будь-яку техніку, пише IThome.

Ємність пристрою становить 2400 Вт, що еквівалентно 700 000 мАг. Він має акумулятори автомобільного класу, життєздатність яких обчислюється 3000 циклами. Вага акумулятора немаленька: 24 кг, проте зарядити він може буквально все, що завгодно — кухонну техніку, побутову техніку, ігрові консолі, комерційні БПЛА, смартфони, павербанки, ноутбуки та планшети.

Мобільне джерело живлення оснащене різними інтерфейсами, а саме:

2-ма інтерфейсами постійного струму;

1-м вихідним інтерфейсом автомобільного зарядного пристрою;

2-ма інтерфейсами USB-C;

2-ма інтерфейсами USB-A;

4-ма вихідними інтерфейсами змінного струму, що підтримують одночасну зарядку 11-ти гаджетів.

Виробник стверджує, що дрон, ємність батареї якого сягає 60 Втг можна зарядити 31 раз, смартфон моделі iPhone 13 з акумулятором ємністю 3095 мАг — 176 разів.

Коштує акумулятор 700 доларів США.

Раніше ми повідомляли про те, що ШІ зробив важливе відкриття у сфері акумуляторних технологій, витративши 2 тижні. Розробники запевняють, що вчені змогли б досягти таких результатів через десятки років.

Також писали про те, що дослідники з Гарвардської школи інженерних і прикладних наук ім. Полсона розробили літій-металеву батарею. Полсона розробили літій-металеву батарею, яка може заряджатися і розряджатися щонайменше 6000 разів.