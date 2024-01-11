Допоможе пережити апокаліпсис: з гаджетом PiDex навіть інтернет не буде потрібен (відео)

Пристрій містить практично все, що може знадобитися людині в разі надзвичайної ситуації та за відсутності інтернету.

Виробник Raspduino Uno розробив кібердеку Raspberry Pi 5 і показав її на YouTube. Докладніше про пристрій розповіло видання toms hardware.

Пристрій отримав назву PiDex. Він містить практично все, що може знадобитися людині в разі надзвичайної ситуації та за відсутності інтернету.

Кібердека (компактний і мобільний комп'ютер, оснащений різними дротовими і бездротовими інтерфейсами, — ред.) має флеш-накопичувач місткістю 32 Гб, на який занесено копію Вікіпедії. Це означає, що ви можете отримати доступ до статей, навіть якщо ви не в мережі.

Є "на борту" і OLED-екран для відображення статистики про основну плату Raspberry Pi. У кібердеки є тумблер для ввімкнення живлення. Основний дисплей 7-дюймовий і сенсорний. Є міні-клавіатура з підсвічуванням, USB-розгалужувач і кілька роз'ємів Ethernet, а також роз'єм для навушників 3,5 мм. Усе упаковано в зручний водонепроникний корпус.

"Теоретично ви можете запустити будь-яку операційну систему, яку захочете. Популярним вибором напевно буде офіційна ОС Raspberry Pi. Але ви можете легко використовувати інші варіанти і навіть зберегти їх для резервного копіювання на альтернативних картах microSD. Інші хороші варіанти для кібердеки включають Kali, Ubuntu і навіть RetroPie для ігор", — йдеться в матеріалі.

Раніше ми повідомляли про те, що суперкомп'ютери виконуватимуть 10 квінтильйонів операцій на секунду. Сьогодні суперкомп'ютери виконують максимум 2 квінтильйони операцій на секунду, але вони прогресують кожні 4 роки.