Смартфони працюватимуть вічно: з атомною батареєю електроніку можна ніколи не заряджати

Батарея працює шляхом перетворення енергії, що виділяється під час розпаду ізотопів, на електрику. Такий метод було розроблено ще у 20 столітті.

Стартап Betavolt (КНР) завершує роботу над атомною батареєю для живлення споживчої електроніки. Якщо пристрій функціонуватиме так, як задумали інженери, то техніка не розряджатиметься ніколи, передає Independent.

Згідно із заявами Betavolt, ядерна батарея містить 63 ядерних ізотопи, при цьому її розміри, як у монети. Розробники вже почали її тестувати, і якщо все пройде нормально, то незабаром пристрій почнуть виробляти великими тиражами.

"Атомні акумулятори можуть використовуватися в аерокосмічній промисловості, для програмно-апаратних рішень штучного інтелекту, медичної техніки, мікропроцесорів, датчиків, невеликих дронів і мікророботів", — ідеться в прес-релізі компанії.

Батарея працює шляхом перетворення енергії, що виділяється під час розпаду ізотопів, на електрику. Такий метод було розроблено ще в 20 столітті для використання в системах космічних кораблів, підводних човнів тощо. Але тоді, термоядерні батареї були дорогими і громіздкими.

Китайським розробникам вдалося зробити батарею мініатюрною, при цьому вона може видавати потужність 100 мВт і напругу 3 В. Її розмір становить 15x15x5 кубічних міліметрів, конструкція — багатошарова, що свідчить про безпеку і неможливість загоряння, а також здатності працювати за температур від -60°C до +120°C. Уже до 2025 року стартап планує випустити батарею потужністю 1 Вт.

Дослідники впевнені, що їхній атомний акумулятор зробить електроніку "вічною": смартфони не потрібно буде заряджати зовсім, дрони літатимуть вічно.

"Атомна батарея абсолютно безпечна, не має зовнішнього випромінювання і придатна для використання в медичних пристроях, таких як кардіостимулятори, штучні серця", — заявили в компанії. — "Після періоду розпаду 63 ізотопи перетворюються на стабільний ізотоп міді, який нерадіоактивний і не становить жодної загрози або забруднення навколишнього середовища".

Раніше ми повідомляли про те, що акумулятор на 700 000 мАг забезпечить зарядом усю домашню техніку. Пристрій коштує 700 доларів США, витримує 3000 циклів і заряджає 11 гаджетів одночасно.