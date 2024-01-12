"Барс", "Тор-М1" і "Піка-М": комплекс РТР "Архонт" успішно пополював на техніку ЗС РФ

Головною функцією нового комплексу є своєчасне виявлення, ідентифікація та відстеження радіотехнічних засобів повітряного, наземного та морського базування, які застосовують окупанти.

У районі зони бойових дій успішно застосували компактний мобільний комплекс радіотехнічної розвідки "Архонт", який виявив радари, надводні та повітряні цілі російських окупантів. Про це написав представник компанії-розробника "Інфозахист" Антон Щербаков на сайті DOU.

Комплекс складається з постів, які об'єднані в радіопеленгаторну мережу і працюють у пасивному режимі, щоб не бути виявленими ворожою радіорозвідкою. У комплексні реалізовано вітчизняне програмне забезпечення для виконання низки різних завдань (обробки сигналів, ідентифікації, класифікації тощо). Також у програмному забезпеченні реалізовано елементи штучного інтелекту. Вони дають змогу оператору отримувати прив'язку до конкретних джерел радіовипромінювання та вдосконалювати процес виконання поставлених завдань.

Головною функцією нового комплексу є своєчасне виявлення, ідентифікація та відстеження джерел електромагнітного випромінювання в широкому діапазоні частот. Це дає змогу виконувати завдання з викриття ворожих радіотехнічних засобів повітряного, наземного та морського базування й адекватно реагувати на оперативну ситуацію.

Крім того, комплекс "Архонт" уже використовується для виявлення сигналів ворожої зброї у квадраті, розташованому неподалік від зони бойових дій, і список його "цілей" зараз доволі великий. Серед техніки противника, яку вдалося запеленгувати РТР-комплексу, виробник називає:

радіолокаційні станції (радари 1Л117, РЛС 96Л6Е (входить до складу ЗРК С-300), РЛС зі складу ЗРК "Тор-М1);

численні надводні цілі в акваторії Чорного моря;

повітряні цілі (радар М402 "Піка-М" на Су-34; РЛС Н011Р "Барс" на Су-30).

Обидва проєкти — наземний і повітряний, наразі перебувають на стадії розвитку та вдосконалення. Після того як буде враховано всі зауваження і внесено низку удосконалень, військові отримають ці засоби для виконання завдань, пов'язаних із виявленням місця розташування ворожих радарів, що сприятиме їх подальшому ураженню.

Такий вигляд має мобільний комплекс радіотехнічної розвідки "Архонт"

Розробник зазначає, що насичення військ такими системами допоможе більш ефективно знищувати техніку, що представляє цінність для супротивника, зокрема радари ППО, які значно довше, дорожче і складніше ремонтувати. В "Інфозахисті" вважають, що, якщо буде знищено значну кількість радарів, це може стати переломним моментом у війні, оскільки дасть нашим ВПС перевагу в небі.

Нагадаємо, у серпні 2023 року в Україні випробували ще одну розробку "Інфозахисту" — комплекс Gekata. Розробники стверджують, що модуль Gekata набагато функціональніший за закордонні аналоги, адже може виконувати одразу кілька завдань, а не одне. Авіаційний комплекс радіотехнічної розвідки Gekata, інтегрований у безпілотний комплекс PD-2 від іншої української компанії "Укрспецсистемз".

Водночас експерти пояснили, навіщо комплекс Gekata потрібен ЗСУ. Система на базі безпілотників може "полювати" на російське військове обладнання на всій окупованій території України, включно з Кримом.