FPV-дрони для фронту: сім'я загиблого героя купила БПЛА на посмертні виплати (фото)

Сергій Кириленко на початку повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Маріуполя. Військовий загинув у липні 2023 року, виконуючи штурмове завдання на фронті.

Родина прикордонника Сергія Кириленка, який загинув на Запорізькому напрямку влітку 2023 року, купила FPV-дрони для його побратимів на гроші, отримані після смерті героя. Тепер ці дрони працюватимуть на перемогу, якої так і не дочекався 23-річний Сергій. Про це розповіли в телеграм-каналі Держприкордонслужби.

"Сім'я полеглого Сергія Кириленка на отримані виплати придбала FPV-дрони для прикордонників", — повідомили ДПСУ.

FPV-дрони для прикордонників Фото: Держприкордонслужба

Канал опублікував фото загиблого героя і безпілотників, придбаних його сім'єю для допомоги фронту.

Загиблий на фроні Сергій Кириленко Фото: Держприкордонслужба Загиблий на фроні Сергій Кириленко Фото: Держприкордонслужба

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Сергій брав участь в обороні Маріуполя. Прикордонник очолював бойову групу і разом із товаришами два тижні протистояв наступу окупаційних військ. Коли тримати оборону стало неможливо, Сергію вдалося вивести побратимів з оточення.

Згодом Сергій Кириленко вступив до лав прикордонного загону спеціального призначення ДОЗОР, пройшов додаткову підготовку і знову вирушив на фронт.

Загинув Сергій Кириленко 6 липня 2023 року під час штурму ворожих позицій на Запорізькому напрямку. Він був у складі однієї зі штурмових груп прикордонників.

"Бійці прорвали лінію оборони загарбників і надали можливість просунутися Силам оборони вперед, але Сергій вийшов із цього бою на щиті. Йому назавжди 23 роки", — розповіли в ДПСУ.

Посмертно герою присвоєно чергове військове звання "капітан".

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