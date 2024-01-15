Як у стародавньому Єгипті: шматок кераміки збереже 10 000 ТБ даних і переживе ядерну війну

Пристрій Cerabyte не боїться перепадів температур від -273°C до +300°C, агресивних і кислих середовищ, радіації та електромагнітного впливу.

Стартап Cerabyte розробив недороге, високонадійне рішення з практично необмеженим терміном служби — керамічний картридж, що зберігає дані за тим самим принципом, що й у стародавньому Єгипті, передає Techradar.

Інженери з Cerabyte застосували "давньоєгипетський" метод зберігання даних, який передбачав висікання ієрогліфів у камені. Технологія Cerabyte поки що ще не комерціалізована, проте компанія вже протестувала свою терабайтну систему та заявила, що вона "повністю працездатна". У роботі використали широкодоступні матеріали та компоненти.

Демо-система Cerabyte складається з однієї стійки для читання та кількох стійок для бібліотек даних. Інформаційний носій має форму тонкої квадратної пластини з нанорозмірним темним керамічним шаром, який зберігається в картриджах усередині роботизованої бібліотеки.

Носій даних Cerabyte зможе пережити апокаліпсис і зберегти всю інформацію Фото: Cerabyte

Коли потрібно записати дані, картридж переміщується зі стійки бібліотеки в стійку запису / зчитування. Картридж відкривається, диск знімається та встановлюється на платформу. Дані вписуються в нього у вигляді шаблонів, схожих на QR-код, за допомогою фемтосекундного лазерного імпульсу.

Лазерний імпульс створює дірки або залишає прогалини в керамічному шарі, які аналогічні до двійкового коду — нулів і одиниць. У міру руху платформи вперед записується лінія QR-патернів, а потім зчитується та перевіряється за допомогою камери під час руху назад. Щойно носій даних повністю записано, його повертають у картридж, а потім — у бібліотеку. Максимальний обсяг даних — 10 000 Тб.

У Cerabyte стверджують, що даним, які так зберігаються, не страшні перепади температур від -273°C до +300°C, агресивні або кислі середовища, радіація та електромагнітний вплив. Загалом пристрій збереже дані, навіть якщо станеться ядерний вибух.

"Можливо, цей пристрій не зможе конкурувати із сучасними системами зберігання даних, але в Cerabyte вважають, що в нього є потенціал стати еталоном стійкого довгострокового зберігання даних у майбутньому. Економна та легко масштабована технологія, яка не потребує енергії для зберігання даних і усуває необхідність міграції даних, є вельми перспективним рішенням", — підкреслило ЗМІ.

Раніше ми писали про те, що скляний носій зможе зберігати дані 10 000 років. Microsft Silica не боїться хакерських атак, а тому може використовуватися в таких сферах як фінанси, наукові дослідження й охорона здоров'я.