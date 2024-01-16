Військові та уряд Китаю купують чипи Nvidia, незважаючи на заборону США (відео)

Китайські вчені можуть використати американські процесори для навчання військового ШІ, вважають дослідники.

Китайські військові відомства, державні науково-дослідні інститути, що розробляють технології на основі штучного інтелекту (ШІ), та університети протягом останнього року закуповували цілі партії напівпровідників Nvidia, заборонених США до експорту в Китай. Подробиці передає міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Як пише ЗМІ, незважаючи на заборони США, закупівлі процесорів маловідомими китайськими компаніям все одно тривають. Повністю перекрити доступ Китаю до передових американських чипів, які могли б сприяти проривам у галузі ШІ та суперкомп'ютерів для збройних сил КНР, не виходить.

Які чіпи Nvidia користуються попитом у Китаї

Згідно з відкритою тендерною документацією, десятки китайських компаній купили і отримали напівпровідники Nvidia після введення Білим домом обмежень. До них відносяться моделі A100 і більш потужні H100, експорт яких до Китаю та Гонконгу було заборонено у вересні 2022 року, а також більш повільні чіпи A800 і H800, розроблені Nvidia для китайського ринку, але також заборонені в жовтні 2023 року.

Графічні процесори Nvidia значно перевершують продукти, створені конкурентами, для роботи зі штучним інтелектом, оскільки вони можуть ефективніше обробляти величезні обсяги даних, необхідні для завдань машинного навчання. Те, що в Китаї не спадає попит на заборонені чипи Nvidia та постійні спроби знаходження шляхів доступу до них, свідчать про те, що в країні немає хороших альтернатив, незважаючи на розробки Huawei та інших компаній.

"До введення санкцій США проти техносектору Китаю, Nvidia володіла 90% ринку ШІ-чипів у КНР", — підкреслює інформагентство.

До числа покупців входили елітні університети, а також дві організації, які потрапили під експортні обмеження США — Харбінський технологічний інститут та Університет електронних наук і технологій Китаю, які були звинувачені в участі в приналежності до армії, що суперечить національним інтересам США. Перша організація придбала в травні 6 чипів Nvidia A100 для роботи моделі глибокого навчання. Друга придбала один чип А100 у грудні 2022 року, і його призначення досі невідоме.

"Жоден із покупців, згаданих у цій статті, не відповів на запити про коментарі", — ідеться в статті.

Хто в Китаї купує американські чіпи Nvidia і навіщо

Розслідувачі Reuters з'ясували, що ні Nvidia, ні роздрібні продавці, схвалені компанією, не є постачальниками підсанкційних процесорів у КНР. Неясно, як місцеві постачальники закупили чипи Nvidia.

Однак після введення обмежень США, у Китаї виник підпільний ринок передових чипів американського виробництва. Китайські постачальники раніше заявляли, що вони перехоплюють надлишки запасів, які потрапляють на ринок після того, як Nvidia відправляє великі партії великим американським компаніям, або імпортує їх через компанії, зареєстровані в Індії, на Тайвані та в Сінгапурі. Агентство Reuters запросило коментарі у 10-ти постачальників, перерахованих у тендерній документації, — жоден із них не відповів.

Аналітики вивчили 100 тендерів, у яких зазначено, що китайські держоргани закуповували чипи A100, а також десятки тендерів на закупівлі A800, оформлених уже після жовтневих санкцій. Згідно з документами, Університет Цинхуа закупив 2 чипи H100, а лабораторія Міністерства промисловості та інформаційних технологій придбала 1. Також до числа покупців входить один неназваний підрозділ Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), що базується в місті Усі, провінція Цзянсу. У жовтні компанія запросила 3 чипи A100 та 1 чип H100 у січні 2024-го. "Військові тендери в Китаї часто сильно редагуються, і Reuters не вдалося дізнатися, хто виграв тендери або причину покупки", — зазначають автори.

Чип H100 від Nvidia користується популярністю у китайських учених Фото: NVIDIA

Більшість тендерів показують, що чіпи використовуються для ШІ-додатків. Однак обсяги більшості покупок дуже малі і далекі від того, що необхідно для створення складної моделі ШІ з нуля. За даними дослідницької компанії TrendForce, для моделі, аналогічної GPT OpenAI, знадобиться понад 30 тис. карт Nvidia A100. Але лише деякі можуть виконувати складні завдання машинного навчання і покращувати наявні моделі ШІ. Наприклад, минулого місяця Шаньдунський інститут штучного інтелекту уклав із компанією Shandong Chengxiang Electronic Technology контракт на суму 40,5 тис. доларів США на постачання п'яти чипів A100.

Вдалося з'ясувати, що Університет Цинхуа є активним організатором тендерів, і закупив близько 80-ти чипів A100 після заборони у 2022 році.

У грудні Університет Чунціна опублікував тендер на один чип A100, в якому прямо говорилося, що він не може бути використаним або розібраним, а повинен бути "абсолютно новим". Постачання було завершено цього місяця, як було зазначено в повідомленні.

У чому помилка Білого дому

Nvidia заявила, що дотримується всіх законів про експортний контроль і вимагає того ж від своїх клієнтів.

"Якщо ми дізнаємося, що клієнт здійснив незаконний перепродаж третім особам, ми вживемо негайних і відповідних заходів", — заявив представник компанії.

Міністерство торгівлі США відмовилося від коментарів. Влада США пообіцяла закрити лазівки в експортних обмеженнях і вжила заходів щодо обмеження доступу до чіпів китайським компаніям, які працюють в інших країнах.

Кріс Міллер, професор Університету Тафтса, сказав, що експортні обмеження США можуть і не спрацювати, адже чіпи досить малі і їх можна легко провезти контрабандою. Основна мета, на його думку, — ускладнити Китаю самостійне створення великих кластерів передових чипів, здатних навчати ШІ-системи.

Раніше ми повідомляли про те, що Китай планує випускати найпотужніші 1600-ядерні чипи. Величезні процесори китайці зможуть використовувати для створення передових суперкомп'ютерів, але їх буде складно програмувати, вважають аналітики.