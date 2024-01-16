Додаток для знайомств Tinder відключать у Білорусі

З 15 лютого 2024 року білоруси більше не зможуть робити покупки у застосунку, оновлювати платну підписку чи купувати бонуси.

Північноамериканська компанія Match Group, якій належить мобільний додаток для знайомств Tinder, заявила про вихід з Білорусі слідом за Росією. Про це у вівторок, 16 січня, повідомили у пресслужбі застосунку.

Як зазначають на сайті, з 15 лютого 2024 року користувачі Tinder, котрі знаходяться на території Білорусі, більше не зможуть робити покупки в програмі, оновлювати платну підписку чи купувати бонуси.

За інформацією у пресслужбі, до заявленої дати користувачам дозволяється створювати пари, спілкуватися в чаті та використовувати будь-яку активну передплату.

"З 15 лютого, якщо ви перебуваєте в Білорусі, ви не зможете користуватися сервісами Tinder або входити в обліковий запис. Ви зможете спілкуватися з іншими користувачами до цього терміну", — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що автоматичного продовження підписок, запланованих до 15 лютого, не буде. З користувачів більше не стягуватиметься плата за ці підписки.

Користувачам з Білорусі в Tinder рекомендовано використати всі куплені суперлайки та бусти до 15 лютого або ж звернутися із запитом про повернення коштів.

"Ми пропонуємо вам використати будь-які витратні матеріали, які ви придбали (наприклад, суперлайки та бусти), до 15 лютого 2024 року. Якщо після 15 лютого у вас залишилися невикористані витратні матеріали, ви можете подати запит на відшкодування", — наголошують у пресслужбі.

Tinder припинив роботу у Росії

Нагадаємо, мобільний додаток для знайомств Tinder перестав працювати в Росії 30 червня.

Як помітили журналісти медіа Baza, у завантаженому Tinder неможливо зареєструватися за російським номером телефону. Breaking Trends зазначає: обмеження не допомагають зняти навіть VPN-сервіси, які віртуально змінюють місце розташування пристрою.

Буквально за день до цього, 29 червня, соціальна мережа "ВКонтакте" запустила додаток "VK Знайомства", ймовірно, сподіваючись замінити Tinder. Бета-версію для Android вже розмістили в маркетплейсі Google Play.

Зазначимо, компанія Match Group, якій належить Tinder, ще на початку травня 2023 року оголосила про вихід з Росії 30 червня, а тепер виконала свою обіцянку. У своєму щорічному звіті вона послалася на захист прав людини на тлі війни в Україні, експерти ж пов'язують рішення організації з фінансовими втратами на російському ринку.