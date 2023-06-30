Згадувати й плакати: додаток Tinder відключили у Росії через війну в Україні

Тепер росіяни не можуть завантажити Tinder і зареєструватися в ньому за російським номером. У вже встановлених додатках перестали працювати головні функції, але залишилися чати.

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Мобільний додаток для знайомств Tinder перестав працювати в Росії 30 червня. Про це повідомило російське інформаційне агентство ТАСС.

Tinder зник з онлайн-магазинів Play Market (Android) і AppStore (iOS). Як повідомляє російське ЗМІ, якщо додаток уже було встановлено на смартфон, то користувач може його відкрити і навіть увійти в акаунт, але не скористатися за призначенням. Інакше кажучи, тепер росіяни не можуть переглядати анкети і позначати людей, які сподобалися, "свайпами" — під час спроби зробити це програма показує повідомлення про помилку.

Російське медіа Mash пише, що у користувачів у РФ залишився доступ до збережених чатів, тому вони зможуть пригадати свої старі успіхи та невдачі. Як помітили журналісти медіа Baza, у завантаженому Tinder неможливо зареєструватися за російським номером телефону. Breaking Trends зазначає: обмеження не допомагають зняти навіть VPN-сервіси, які віртуально змінюють місце розташування пристрою.

Повідомлення в додатку Tinder у Росії Фото: Telegram

Буквально за день до цього, 29 червня, соціальна мережа "ВКонтакте" запустила додаток "VK Знайомства", ймовірно, сподіваючись замінити Tinder. Бета-версію для Android вже розмістили в маркетплейсі Google Play.

На початку травня компанія Match Group, якій належить Tinder, оголосила про вихід з Росії 30 червня, а тепер виконала свою обіцянку. У своєму щорічному звіті вона послалася на захист прав людини на тлі війни в Україні, експерти ж пов'язують рішення організації з фінансовими втратами на російському ринку.

Нещодавно дівчина знайшла ідеальний спосіб знайти кохання в додатках для знайомств. За її словами, у профіль не варто викладати ідеальні фотографії, оскільки вони можуть відлякувати відповідних чоловіків.