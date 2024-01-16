"Влаштовують килимові бомбардування": Росія лякає новими ударними дронами "Інферно"

Безпілотник не тільки вміє метати боєприпаси, подібно до літака, а й не зависає для цього над окопами, тому бійцям ЗСУ важко збити загрозу зі стрілецької зброї.

Російським окупантам доставили в зону бойових дій в Україні сотні нових безпілотників "Інферно", які нібито вже влаштовують "килимові бомбардування" позицій Сил оборони. Про це повідомило РІА Новини у вівторок, 16 січня, з посиланням на розробників дрона — компанію "Рустехдрон".

Ці дрони оснащені дев'ятьма слотами для скидання гранат, що дає змогу виконувати бомбардування аналогічно великій авіації. Компанія-розробник "Рустехдрон" вказує, що безпілотник ефективний проти живої сили і легкоброньованої техніки. Його виживаність забезпечується внаслідок наявності спрямованої вниз бомбардувальної камери, яка дає змогу кидати бомби в русі, і тому БПЛА не потрібно зависати над окопами. Це різко підвищує виживаність безпілотників, тоді як завислий дрон можна збити зі стрілецької зброї. Дрон може нести чотири кілограми бойового навантаження, включно з гранатами й боєприпасами з осколковими та кумулятивними бойовими частинами.

Технічні характеристики БПЛА "Інферно":

тип — FPV-дрон із функцією бомбометання;

вага корисного навантаження — 4 кг;

корисне навантаження — гранати ВОГ-17, ГП-25, осколкові та кумулятивні боєприпаси;

радіус дії — 5 км.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ пояснили, чому ЗС РФ мають перевагу в FPV-дронах. На думку експертів, основна причина в тому, що виробництво таких безпілотників у противника поставлено "на потік" і контролюється державою.

А наприкінці листопада 2023 року ми писали про те, що Росія застосовує в Україні рої нових дронів Z-53. Система автоматичного наведення, якою оснащені безпілотники, робить удари дронів більш скоординованими і точними.