Українська "Кульбаба" проти дронів-убивць із РФ: як нова система захистить техніку ЗСУ

Новий купольний РЕБ здатний "глушити" російські дрони на частотах 868—915 МГц.

В Україні створили засіб радіоелектронної боротьби купольного типу "Кульбаба", який захищає автотранспорт від FPV-безпілотників. Про це написав розробник Роман Рубан на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 15 січня.

Над купольним РЕБом він працював протягом кількох місяців. Результатом стали дві конструктор-системи для захисту від російських дронів-камікадзе: "Кульбаба 100" (нещодавно отримала оновлення), і "Кульбаба 150". За словами Романа Рубана, техніку він розробляв насамперед для захисту евакуаційного транспорту та "прикриття" особового складу під час пересування.

"Я дуже хотів розробити захист для наших хлопців і дівчат на фронті, щоб можна було захищати від дронів-камікадзе", — написав творець.

Розробник створив РЕБ насамперед для захисту евакуаційного транспорту на фронті Фото: Роман Рубан/ Facebook

В одному з постів розробник написав, що купольний РЕБ захищає військових і техніку від FPV-дронів, які працюють на частотах 868-915 МГц. Систему "Кульбаба 100" уже навіть випробували українські військові на фронті. За словами Романа Рубана, її використовували в розвідувальних місіях. Він навіть показав результати роботи своєї техніки, опублікувавши дві фотографії.

За допомогою РЕБ "Кульбаба 100" українським військовим вдалося знешкодити небезпечні FPV-дрони окупантів Фото: Роман Рубан/ Facebook За допомогою РЕБ "Кульбаба 100" українським військовим вдалося знешкодити небезпечні FPV-дрони окупантів Фото: Роман Рубан/ Facebook

На них видно російські дрони з боєприпасами. Однак через успішну дію "купола" вони не долетіли до цілей — автомобілів і позицій ЗСУ — і не вибухнули. Роман Рубан зазначив, що, цілком ймовірно, росіяни використовували безпілотники, у яких маса акумулятора перевищує масу боєприпасу, на що вказує їхнє положення після падіння. Це побічно свідчить про те, що окупанти боялися підходити до позицій українських військових впритул і відправили туди витривалі далекобійні дрони, пожертвувавши навіть потужністю боєприпасів.

Після того, як система "Кульбаба 100" пройшла модернізацію, у неї з'явилися:

кнопка ввімкнення і вимкнення для водія;

індикатор заряду;

АКБ, яка заряджається швидше, ніж у стартовій версії;

вентиляція для виведення тепла;

сумка-чохол для АКБ і пульта.

Новий купольний РЕБ здатний "глушити" російські дрони на частотах 868-915 МГц Фото: Роман Рубан/ Facebook

Творець також уточнив, що його купольний РЕБ має можливість розширення спектра частот, з якими він працює.

"Я побудував конструктор, що надає можливість захищати транспорт від тих частот, які "русский мир" починає використовувати на фронті", — зазначив Роман Рубан.

РЕБ "Кульбаба" має можливість розширення спектра частот, з якими він працює. Фото: Роман Рубан/ Facebook

Нагадаємо, дещо раніше ми писали, що в Україні створили РЕБ "Буревій" для катерів. Технічна розробка убезпечить українських військових і техніку від ударів FPV-дронів і дронів, що несуть боєприпаси, зменшивши таким чином втрати від атак ЗС РФ.

А в листопаді 2023 року стало відомо про те, що в Україні створили унікальну систему детекції, яка "бачить" російський БПЛА за 15 км. Ідея створити систему виявлення виникла у розробників у лютому 2023 року. Метою було зробити сучасне обладнання для виявлення дронів противника на великій відстані.