Мільйон дронів для ЗСУ: чому цими безпілотниками нікому керувати

Виробники дронів запропонували внести зміни до законодавства, щоб дозволити державним замовникам укладати договори на навчання операторів БПЛА і залучити приватний сектор до цього процесу.

В Україні виникла проблема з відсутністю нормативної бази щодо навчання операторів дронів у приватних школах для Збройних Сил України. Про це йдеться у відкритому листі, який представники Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), виробники вітчизняних дронів і представники навчальних центрів підготовки дроноводів 12 січня написали главі Міністерства оборони України Рустему Умерову.

У листі наголошується, що згідно із завданням, поставленим Верховним Головнокомандувачем ЗСУ, оборонні підприємства мають забезпечити авіацію ЗСУ щонайменше одним мільйоном дронів до кінця 2024 року. Тому потреба у кваліфікованих операторах для цих дронів зростатиме, а державні ресурси для навчання обмежені.

Наразі Міністерство оборони не задіює можливості приватних центрів підготовки операторів дронів, і вітчизняні виробники дронів змушені навчати військовослужбовців власним коштом. Відсутність нормативно-правової бази не дає змоги укладати договори на навчання державним коштом. У листі наголошується, що держава має залучити приватний сектор для підготовки операторів дронів, так само як це було зроблено для збільшення виробництва вітчизняних дронів.

У листі пропонується внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів для надання можливості закупівлі дронів та укладення договорів на навчання операторів військових частин.

"Для розв'язання цього питання пропонуємо передбачити не тільки можливість закупівлі державними замовниками безпілотних систем, а й укладення договорів на надання послуг із навчання особового складу військових частин, визначених державними замовниками, управлінню придбаними у вітчизняних виробників системами", — ідеться в тексті.

Також очільнику прем'єр-міністра України запропонували ухвалити нову Постанову Кабінету Міністрів щодо надання навчальних послуг з навчання операторів дронів та затвердити порядок реалізації такого проєкту. Такі кроки дадуть змогу створити нормативну базу та розв'язати проблему навчання операторів дронів для потреб ЗСУ, впевнені автори відкритого листа.

Нагадаємо, 9 січня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, скільки дронів створить Україна за рік. За його словами, сучасний ринок безпілотних літальних апаратів потребує більшого фінансування та розширення, щоб конкуренція знижувала ціни на необхідні для армії вироби. Очільник профільного міністерства також зазначив, що кількість компаній, які можуть продавати державі безпілотники, збільшилася до понад сімдесяти за останні два роки.

Крім того, дещо раніше виробник назвав проблеми створення дронів в Україні. За його словами, основною проблемою з 2019 і до 2022 року стало те, що фактично виробники не отримували централізованих відгуків від Генштабу, а збирали пропозиції та зауваження напряму і працювали з операторами та командирами підрозділів, які експлуатують безпілотні літальні апарати тієї чи іншої компанії.