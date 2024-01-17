В Україні створили "розумний" дрон за €199 тис, який не зможуть використовувати росіяни (відео)

Jupiter H3 може виконувати завдання самостійно або в складі рою, вести розвідку і підсвічувати противника лазером для подальшого знищення.

В Україні створили новий безпілотник для військових Jupiter H3 із системою штучного інтелекту, функціями якого противник не зможе скористатися навіть тоді, коли зуміє приземлити техніку. Про це розповів партнер компанії-виробника Jupiter Aircraft Денис Любченко в інтерв'ю "24 каналу".

Він зазначив, що дрон, завдяки своїй конструкції, може працювати на географічно складній місцевості та в густонаселених районах. Однак основна його перевага — це інтегрована система ШІ, яка допомагає техніці виконувати завдання на полі бою.

"Ми задіяли ШІ як у "мозку" безпілотника, так і в камері. Так, завдяки алгоритмам ШІ камера може точно ідентифікувати ціль: транспорт це чи людина. А лазерний далекомір дає змогу прорахувати, скільки потрібно летіти до того чи іншого об'єкта", — сказав Денис Любченко.

Так, "розумна" система пропонує пілоту повернутися на місце запуску, якщо відчуває вплив чужих засобів РЕБ. Крім того, Jupiter Hunter-3 може виконувати завдання самостійно, а також об'єднуватися з іншими БПЛА для проведення групових операцій.

Любченко пояснив, що від 5 до 15 дронів Jupiter H3 можна з'єднати між собою в один "рій" і відправити на бойове завдання. Таким чином вони розуміли б, на якій відстані перебувають, і доповнювали б один одного. Наприклад, одні проводили б розвідку, інші — коригували роботу військ, а решта — завдавали б ударів по противнику.

Ще одна перевага українського Jupiter H3 полягає в тому, що російські військові, навіть діставши його собі, не зможуть перепрограмувати дрон і скористатися ним у своїх цілях.

"Можна розібрати "пташку", подивитися на "начинку" всередині. Можна спробувати скласти з цих деталей щось своє. Але використовувати цей борт у первісному вигляді буде дуже важко", — підтвердив журналістам партнер компанії-виробника.

"Розумний" безпілотник може об'єднуватися з подібними до нього дронами у великий рій і працювати в команді Фото: Скриншот

Технічні характеристики дрона Jupiter H3:

розмах крил — 4800 мм;

довжина — 2580 мм.

батарея — 2 x14S 10000 mAh HV Li-Po;

двигун — бензиновий двигун EFI;

паливний бак — 15 л;

крейсерська швидкість — 85-100 км/год;

максимальна швидкість — 130 км/год;

робоча висота — 4200 м.

Завдяки таким можливостям безпілотник виконує такі завдання:

повітряне спостереження;

розвідка;

отримання і передача аерофотознімків;

коригування.

Це БПЛА з фіксованим крилом, який не потребує злітно-посадкової смуги, що гарантує безперебійну роботу на географічно складній місцевості та в густонаселених районах. Безпілотник VTOL з нерухомим крилом Jupiter Hunter-3 — простий в експлуатації та в обслуговуванні БПЛА, який має високу швидкість і тривалий час польоту. Він може використовуватися в таких завданнях, як повітряне спостереження, розвідка, криміналістика, отримання і передача аерофотознімків, і співпрацювати з наземним центром управління.

У Jupiter H3 проста модульна конструкція зі структурою швидкого завантаження і коротким часом розгортання. Виробник позиціює свій дрон як високоефективний, вказуючи на те, що один політ може здійснювати спостереження за патрулюванням цілі в межах 50 км від іншої сторони. Jupiter H3 також стійкий: пневматика проходить суворі випробування в аеродинамічній трубі, а управління польотом використовує алгоритм, що забезпечує стабільне положення і стабільні та чіткі зображення.

Серед переваг цього вітчизняного дрона розробник вказує таке:

при 15 кг корисного навантаження політ 4 години з дальністю польоту 400 км;

за 2 кг корисного навантаження політ 10 годин із дальністю польоту 1000 км;

дальність радіокерування — 150 км, зі Starlink без обмежень;

завдяки швидкодіючому режиму ПРРЧ (FHSS) дрон не боїться РЕБ і засобів глушіння;

карданна 3-осьова нічна тепловізійна нічна камера JT-30TR-50, лазерний далекомір 5 км з 30-кратним оптичним зумом EO SONY, 50 мм, 640*512, 12 мкм, ІЧ термодатчик;

лазерний покажчик-далекомір допомагає оператору визначити точну відстань і координати до цілі на відстані до 5 км.

За такий безпілотник доведеться заплатити 199 тисяч євро. Виробник пояснює, що ціна вказана з урахуванням того, що гібридний дрон, виготовлений за допомогою компонентів західного, а не китайського виробництва, має унікальний функціонал, наприклад, можливість адаптувати деталі до завдань, актуальних в Україні. Комплектація включає кілька антен з великими щоглами, наземну станцію, пульт управління, кейси та обов'язковий курс навчання. Курс навчання триває від 10 до 40 днів, а екіпаж, який забезпечує роботу безпілотника, зазвичай складається з 5 осіб.

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