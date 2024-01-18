ШІ вивів смартфони Samsung на новий рівень: представлено Galaxy S24, S24+ і S24 Ultra (відео)

Нова лінійка смартфонів працює на базі нейромережі, що у багато разів підвищує функціонал пристроїв і дає користувачеві величезні можливості при роботі з текстом, фото, відео.

17 січня 2024 року Samsung у рамках заходу Galaxy Unpacked представила нові смартфони лінійки Galaxy: S24, S24+ і S24 Ultra. Усі три моделі мають функції, що працюють на основі штучного інтелекту (ШІ) — Galaxy AI. Подробиці розкрили в офіційній відеопрезентації.

Як працюють ШІ-смартфони від Samsung

ШІ-модель Samsung Galaxy AI робить смартфони ще "розумнішими", а їх використання — ще простішим. Так, наприклад, функція Live Translate послужить користувачеві як синхронний перекладач. Вона здатна перекладати, як тексти, так і розмову, при чому в режимі реального часу. Під час дзвінка ви можете говорити з іноземцем рідною мовою — Live Translate все пояснить вашому абоненту (перекладений текст відображатиметься на екрані його смартфона). Ба більше, пристрій навіть вибере тон спілкування за допомогою Chat Assist. Писати повідомлення або нотатки 13-ма різними мовами дає змогу клавіатура, тому що ШІ вбудований і в неї.

Note Assist допоможе структурувати ваші тексти, вкаже на важливі або проблемні місця, виправить помилки. Журналісти напевно оцінять роботу Transcript Assist, який здатний перетворити мовлення на текст, навіть якщо на записі говорять кілька людей одночасно. Це можливо завдяки технології Speech-to-Text. Зазначимо, що інсталювати сторонні додатки не потрібно, тому що нейромережа впорається з усіма перерахованими вище завданнями сама.

Але це ще не все. Функціонал Galaxy AI працює і як редактор фото. ШІ видалить непотрібні об'єкти, вирівняє кадр, змінить композицію так, щоб знімок вийшов ідеальним. Крім рекомендацій та інструментів редагування нейромережа має в своєму розпорядженні й "Генеративний редактор", який служить в якості ретушера, наприклад, може домалювати фон. А інструмент Instant Slow-mo відповідає за плавність відеоряду.

Samsung презентує ШІ-смартфони Galaxy S24, S24+ і S24 Ultra

Технічні характеристики смартфонів Galaxy S24, S24+ і S24 Ultra

Ми вже згадували про деякі технічні характеристики новинок Samsung у попередніх публікаціях. А в цьому матеріалі розповімо про них докладніше.

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra

Модель Galaxy S24 Ultra працює на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 з частотою до 3,3 ГГц. Система охолодження отримала випарну камеру майже в 2 рази більшу, ніж у Galaxy S23 Ultra. За словами розробників, це позитивно вплинуло на продуктивність пристрою. Об'єм оперативної пам'яті становить 12 Гб, постійної — 256, 512 Гб і 1 Тб. На борту є також екран Dynamic AMOLED 2X з частотою 120 Гц, діагоналлю 6,8 дюймів і з роздільною здатністю 3088×1440 пікселів.

На задній панелі смартфона Galaxy S24 Ultra розташовані 4 камери: головна 200 Мп, ширококутна 12 Мп, камера з телеоб'єктивом з 3-кратним оптичним зумом 10 Мп, камера з 5-кратним зумом і Quad Bayer-сенсором 50 Мп. Нагадаємо, що у старшої моделі були тільки 3 камери — на 200, 10 і 12 Мп. Фронтальна камера — 12 Мп.

Акумулятор новинці дістався від старшої моделі — ємністю 4855 мАг. Є підтримка дротової зарядки потужністю до 45 Вт, але в комплект поставки вона не входить. Працюють усі системи на основі ОС Android 14. Корпус базується на титановій рамі. Є підтримка Wi-Fi 7.

ШІ-смартфони Galaxy S24, S24+ і S24 Ultra Фото: gsmarena.com

Смартфони Samsung Galaxy S24 і Galaxy S24+

Моделі Galaxy S24 і Galaxy S24+ оснащено чипами Samsung Exynos 2400 (10 ядер) з частотою до 3,2 ГГц. Об'єм пам'яті у моделей не сильно відрізняється. Galaxy S24 має 8 Гб "оперативки" і 128, 256 або 512 Гб на накопичувачі, а Galaxy S24+ має 12 Гб оперативної пам'яті і 256 або 512 Гб постійної. Є підтримка Wi-Fi 6E.

Екрани в обох смартфонів такі ж, як і у флагмана — Dynamic AMOLED 2X з частотою 120 Гц. Відрізняються тільки розміри. Бюджетний Galaxy S24 отримав 6,2-дюймовий дисплей (2340×1080 пікселів), а "середнячок" Galaxy S24 плюс — 6,7-дюймовий екран (3088×1440 пікселів).

Камери у Galaxy S24 і S24+ точно такі самі, як і в їхніх попередників S23: головна камера на 50 Мп, ширококутна на 12 Мп, а телевік на 10 Мп. Фронтальні камери — 12 Мп.

Новинки Galaxy S24 і S24+ отримали потужніші акумулятори, ніж попередні моделі: 4000 мА-год і 4900 мА-год відповідно. Корпуси цих телефонів скріплює алюмінієва рама.

Важливі нововведення лінійки Galaxy S24 і ціни

Усі три смартфони лінійки Galaxy S24 мають у своєму розпорядженні ШІ-алгоритм ProVisual, який відповідає за високу якість відео- і фотозйомки "починаючи від створення знімка і закінчуючи його публікацією в соцмережах", як стверджують представники Samsung.

Важливою зазначити, що смартфони Galaxy S24 підтримуватимуть оновлення ОС Android протягом 7-ми років, тобто аж до версії 21, але за умови, що Google випускатиме нові версії операційної системи щороку.

Згідно з ресурсом Hotline, в Україні смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra можна купити за ціною від 57 999 грн до 71 999 грн.

Телефон Galaxy S24+ продається за ціною від 46 999 грн до 50 999 грн.

Модель Galaxy S24 обійдеться в 37 999 грн.

Офіційно в продаж смартфони надійдуть 31 січня.

Раніше ми повідомляли про те, що Galaxy S24 Ultra зробить величезну революцію в смартфонах. Ранній запуск Galaxy S24 дасть змогу Samsung завоювати більшу частку ринку і збільшити продажі, обігнавши ШІ-смартфони Google Pixel 8 і Pixel 8 Pro.