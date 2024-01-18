Китай може знищити зарубіжні компанії, заполонивши ринок дешевими чипами, — експерти

Аналітики TrendForce прогнозують, що до 2027 року КНР наповнить ринок застарілими, але дешевими чипами, створеними на голландському обладнанні, купленому в обхід санкцій США.

Згідно з даними, опублікованими аналітиками TrendForce, китайські чипи, виготовлені на зрілих вузлах, коштуватимуть дуже дешево. Цієї конкуренції напевно не витримають деякі компанії, що займаються напівпровідниками, передає Tom's Hardware.

Протягом наступних кількох років у Китаї побудують десятки заводів, щоб розширити потужності з виробництва чипів. Більшість цих заводів вироблятимуть процесори, використовуючи відпрацьовані технологічні процеси, що дасть змогу китайським фірмам наповнити ринок застарілою, але дешевою продукцією. Експерти дослідницької компанії TrendForce попереджають, що це може призвести до надлишку потужностей, унаслідок чого закордонні ливарні підприємства знизять квоти, а деякі можуть і зовсім збанкрутувати.

Наразі в країні працюють 44 заводи з виробництва кремнієвих пластин. За даними TrendForce, серед них 25 створюють пластини 300-мм, 5 — пластини 200-мм і 4 — 150-мм пластини. До кінця 2024 року такі компанії, як SMIC, HuaHong, Nexchip, CXMT і Silan, планують запустити загалом ще 10 заводів з виробництва пластин діаметром 300 мм і 1 — діаметром 200 мм. На стадії будівництва перебувають ще 23 заводи, зокрема 15 для виробництва 300 мм пластин і 8 для створення 200 міліметрових пластин. У результаті, загальна кількість нових заводів зросте до 32-х, і всі вони будуть введені в експлуатацію в найближчі роки.

"Ці виробництва орієнтовані на зрілі технологічні процеси — 28-нм і більше. Щоб побудувати ці фабрики, китайські компанії придбали сотні інструментів для літографії у голландського виробника ASML, у підсумку імпорт літографічного обладнання з Нідерландів у 2023 році зріс на 1050%. Це вказує на серйозні зусилля Китаю з нарощування виробничих потужностей у галузі напівпровідників, особливо в зрілих технологіях, які використовуються для створення чипів для широкого спектра застосувань, включно з побутовою електронікою та Інтернетом речей", — ідеться в публікації.

TrendForce прогнозує, що глобальне співвідношення зрілих (понад 28 нм) і просунутих (менш як 16 нм) напівпровідникових процесів становитиме приблизно 7:3 у період з 2023 по 2027 роки. Очікується, що до 2027 року потужності Китаю в зрілих процесах зростуть з 29% до 33%. Це означає значний приплив китайських процесорів на світовий ринок, що потенційно може спровокувати цінову війну.

Раніше ми писали про те, що військові компанії Китаю купують чіпи Nvidia, незважаючи на санкції США. Китайські вчені можуть використовувати американські процесори для навчання військового ШІ, вважають дослідники.