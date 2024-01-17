Чипи робитимуть за допомогою квантової технології: як це поліпшить електроніку

Квантові обчислення допоможуть оптимізувати перевірку процесорів на відповідність стандартам якості.

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Японський виробник мікросхем ROHM у співпраці з венчурною компанією Quanmatic на основі квантових обчислень спробує оптимізувати виробництво напівпровідників. Подробиці передає видання Аsia Times.

Компанії оголосили, що повномасштабне впровадження технології стартує у квітні 2024 року на фабриках ROHM в Японії та за кордоном. Випробування прототипу показало, що продуктивність EDS (electrical die sorting (EDS) — сортування електричних штампів — важливий процес у виробництві напівпровідників, що дає змогу перевірити їхню якість, — ред.) можна поліпшити, що значно підвищить продуктивність і прибутковість кожного процесора.

На етапі EDS проводять спеціальну обробку кремнієвої пластини для виявлення дефектних чипів, які ремонтують або видаляють перед її розрізанням на окремі чипи. Потім процесори упаковують. За допомогою EDS чипи перевіряються на відповідність стандартам якості, і квантові технології можуть цей метод істотно оптимізувати. EDS здійснюється шляхом контакту пластини з платою-щупом, електромеханічним інтерфейсом, що містить понад 50 тис. крихітних голок, які посилають електричні сигнали через пластину, щоб визначити, чи працюють чіпи правильно, чи ні. Потім вони позначають і відсортовують ті з них, які працюють некоректно. Проводити таку перевірку після пакування чіпів неефективно і дорого, тому її здійснюють після виготовлення і перед пакуванням.

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Проблема в тому, що під час EDS задіюється велика кількість пристроїв, аналізується багато даних, факторів і ризиків. Виробник вирішив оптимізувати цей процес і в результаті задіяв операційну систему з використанням квантових рішень, що враховують різні обмеження EDS. Компанії Quanmatic вдалося створити технологію, що використовує квантові та класичні методи обчислень, а також великі дані ROHM.

Задіявши квантове рішення, розробники побачили, що показники продуктивності, як-от коефіцієнт використання і затримки доставки, можуть бути поліпшені на кілька процентних пунктів. Крім того, швидкість обчислень значно зросла, забезпечивши своєчасну й оптимальну роботу "перевірочної системи" сортування електричних штампів. Надалі обидві компанії працюватимуть над підвищенням точності виробничої квантової системи.

Раніше ми повідомляли про те, що імпорт процесорів у Китай обвалився на 15%. Причиною аналітики вважають дефляцію, коли валюта зростає в ціні і попит на напівпровідники падає, оскільки компанії сподіваються в майбутньому купити чипів побільше.