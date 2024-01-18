НАТО впроваджує квантові технології: як вони захистять від атак Росії та Китаю

НАТО пропонує якнайшвидше впровадити постквантову криптографію і квантовий розподіл ключів для захисту своїх мереж.

У НАТО розробили стратегію впровадження квантових технологій, розраховуючи, що вони можуть істотно поліпшити зв'язок і ситуаційну обізнаність, а також дати стратегічну перевагу. Документ було опубліковано на офіційному сайті Північноатлантичного Альянсу.

"Країни-учасниці НАТО сприятимуть розвитку безпечної та конкурентоспроможної квантової екосистеми. Це вимагає узгодженості інвестицій, співпраці, підвищення ситуаційної обізнаності, обміну інформацією. Не менш важливо стримувати та захищати наші власні системи та мережі від квантових та інших атак", — йдеться в документі.

Де і для чого застосовуватимуть квантові технології НАТО

У звіті зазначено, що квантові обчислення впроваджуватимуться насамперед для забезпечення технологічної переваги НАТО і союзників, а також у:

додатках подвійного призначення;

технологіях оборонного планування і розвитку потенціалу;

програмному та апаратному забезпеченні для підвищення оперативної сумісності;

криптографічних системах, щоб убезпечити їх від злому;

квантових датчиках для поліпшення збору космічних даних і відмови від навігаційних супутникових систем, таких як GPS.

У документі зазначено, що союзники і НАТО повинні терміново прискорити розробку квантових технологій, не тільки для того, щоб розширити можливості, а й щоб перевершити "конкурентів". Одними з таких на Вільнюському саміті в липні 2023 року називали Росію і Китай.

"Союзники і НАТО повинні застосувати метод "навчання на практиці" для інтеграції квантових технологій у цикли оборонного планування, розвитку потенціалу та зусиль зі стандартизації", — пишуть автори стратегії.

Квантові системи захистять НАТО від хакерів

Квантові технології дадуть змогу учасникам Альянсу краще захищати свої дані та комунікації, забезпечуючи швидкість і надійність передачі інформації. Альянс, своєю чергою, зможе ефективніше і швидше виявляти і блокувати потенційні хакерські атаки.

"Впровадження постквантової криптографії та квантового розподілу ключів істотно підвищить квантову стійкість наших мереж. НАТО продовжить підтримувати дослідження з переходу до квантовобезпечного зв'язку в повітряній, космічній, кібер-, наземній і морській сферах", — ідеться в стратегії.

Також документ передбачає тісну співпрацю між країнами-учасницями НАТО і союзниками через спеціальні комітети Альянсу, щоб вчасно і паралельно розробляти і впроваджувати методи постквантової криптографії та квантового розподілу ключів для захисту мереж, як усередині Альянсу, так і на боці кожної країни, від загроз.

У документі висловлено побоювання з приводу того, що "стратегічні конкуренти і потенційні супротивники" напевно спробують дезінформувати країни-союзники, щоб викликати недовіру до використання квантових технологій у військових цілях, однак "союзники прагнутимуть запобігати будь-яким подібним зусиллям і протидіяти їм за допомогою використання стратегічних комунікацій. НАТО буде підтримувати союзників у міру необхідності".

Раніше ми повідомляли про те, що Китай і РФ заявили, що налагодили квантовий зв'язок через супутники. Російські вчені заявили про намір створити мережу квантового зв'язку для країн-учасниць БРІКС.

Писали також, що новий метод шифрування даних прийде на зміну алгоритму, який використовували з 1977 року. Щоб убезпечити дані від розумних квантових машин, учені розробляють метод постквантової криптографії.