У Китаї придумали, як розбити флот США, використовуючи всього 2-3 супутники: допоміг ШІ

Спеціальні РЕБ-супутники зможуть придушити американські радари SPY-1D, що дасть змогу гіперзвуковій ракеті дістатися до цілі — авіаносця з літаками на борту.

Лабораторія науки та технологій управління електронною інформацією, що займається обладнанням радіоелектронної боротьби (РЕБ) для армії Китаю, розробила стратегію атаки на військові кораблі США за допомогою супутників і ракет. Подробиці передає китайська газета SCMP.

Як Китай збирається атакувати авіаносці США за допомогою супутників

Згідно з комп'ютерною симуляцією, створеною китайськими вченими, гіперзвукові протикорабельні ракети варто запустити з відстані 1200 км, з огляду на те, що ударна група американського авіаносця має бойову дальність у 1000 км. Ракети, піднявшись на висоту 200 км, прямують до військових кораблів США, радари яких виявляють їх тільки через 10 хвилин після запуску. На той час ракети вже перебуватимуть на відстані всього 50 км від флоту США.

За словами дослідників, у їхній симуляції також було враховано роботу системи електромагнітної зброї космічного базування, що пригнічувала радари американських кораблів супроводу "зверху вниз". "Космос став новою командною висотою для військових держав", — підкреслили вони.

USS Gerald Ford: найбільший у світі авіаносець Фото: ВМС США

Крім системи електромагнітної зброї космічного базування, вдалися і до підтримки кількох низькоорбітальних супутників РЕБ, які зайняли позиції над американським авіаносцем. Супутники виявили радіолокаційні сигнали військових кораблів США, а потім відповіли такими ж потужними сигналами — тож навіть якщо радіолокаційні хвилі відбивалися від ракет, радари не змогли б відрізнити відлуння від сильного фонового шуму.

Команда вчених дійшла висновку, що угруповання низькоорбітальних супутників дає "унікальні переваги" в такій складній місії, як та, яку вони змоделювали за допомогою ШІ

"Платформи космічного базування, на відміну, наприклад, від літаків радіоелектронної боротьби, діють за межами національних кордонів, тому їх можна швидко мобілізувати по всьому світу і покрити широкий фронт. А оскільки ці супутники перебувають лише за кілька сотень кілометрів від поверхні Землі, їхні сигнали, що створюють перешкоди, досить потужні й не потребують чутливих приймачів", — ідеться в матеріалі.

Учені заявляють, що електронна війна в космічному просторі з використанням угруповань низькоорбітальних супутників стала "важливою частиною інформаційної війни". Дослідники вважають, що 2-х або 3-х супутників буде достатньо, щоб атакувати групу авіаносців, тоді як угруповання з 28-ми супутників забезпечить глобальний удар.

Як працює радар SPY-1D від Lockheed Martin

Як ученим Китаю вдалося "обдурити" радар SPY-1D Lockheed Martin

Комп'ютерне моделювання атаки було побудовано на протистоянні радару SPY-1D, який використовується в основному есмінцями ВМФ класу "Арлі Берк" для виявлення протикорабельних ракет великої дальності. Компанія Lockheed Martin запустила серію SPY-1 ще в 1970-х роках, тож військові Китаю добре знайомі з її можливостями. Ба більше, згідно з американськими ЗМІ, цей радар залишиться на озброєнні до 2060 року.

У симуляції обіграли сценарій, коли 2 супутники пригнічують один і той самий радар під різними кутами, створюючи "неправдиві повітряні тривоги спереду, збоку і ззаду противника". Таким чином, коли китайські протикорабельні ракети опиняються в межах 50 км від цілі, супутники припиняють придушення, активують бортові постановники перешкод, і ракети виконують маневри, доки не знищать ціль.

Атака ударної групи авіаносця на дальній дистанції справа непроста, бо і супутники, і ракети, і кораблі рухаються з великою швидкістю. Але команда вчених стверджує, що їхнє ШІ-моделювання, в якому встановлені часові рамки і просторовий діапазон для такого удару, показує, що така атака можлива. Вони зазначили, що США і Росія також розробляють сценарії з використанням космічної зброї.

Гіперзвукову ракету, використану в моделюванні, не розголошують, але в документі підкреслюють, що вона відрізняється від традиційної балістичної ракети здатністю маневрувати на кінцевій фазі, тобто може наближатися до цілі за непередбачуваною траєкторією. Заявлена дальність дії цієї ракети така ж, як у YJ-21. Передбачається, що гіперзвукова протикорабельна ракета здатна розвивати швидкість до 10 Маха, що залишає системі ППО противника менше ніж 20 секунд на реагування.

Раніше ми писали про те, що в КНР створили пристрій, що маскує ракету під пасажирський літак. Радіоелектронна війна стала складнішою, ніж будь-коли: тепер будь-який радар можна обдурити, видавши ракету за Боїнг 737.