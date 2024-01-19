Найшвидший і найменший робот у світі пересувається "по пам'яті" — без моторів

Приводи для робота зроблені зі спеціального сплаву з "пам'яттю форми" — варто його трохи нагріти, і бот побіжить, перебираючи ніжками.

Дві машини, що нагадують жука і водомірку, є найменшими, найлегшими і найшвидшими повнофункціональними мікророботами, з коли-небудь створених. Їх зібрали в Університеті штату Вашингтон (Washington State University, WSU), передає портал Тechхрlorе.

Ці мініатюрні роботи можуть стати в нагоді в таких галузях, як штучне запилення, пошук і порятунок, моніторинг довкілля, мікровиробництво або роботизована хірургія. Згідно з даними розробників, міні-жук важить 8 мг, а водомірка — 55 мг. Обидва можуть рухатися зі швидкістю близько 6 мм на секунду. Для порівняння: мураха важить до 5 мг і може рухатися зі швидкістю 1 м на секунду.

Роботи пересуваються завдяки крихітним приводам. Дослідники використали нову технологію для їхнього виготовлення, щоб зменшити вагу приводу до міліграма і навіть менше. Тож привід теж рекордсмен — наймініатюрніший, але водночас найшвидший у світі. Він створений на основі сплаву з "пам'яттю форми", який здатний змінювати форму під час нагрівання, але коли вистигає, то набуває початкового вигляду. Такий ефект і називається "пам'яттю форми". На відміну від типових двигунів, що приводять у рух робототехніку, ці сплави не мають рухомих або обертових частин.

"Приводи дуже міцні з механічного погляду, і ми вважаємо, що вони відкривають нові можливості в мікроробототехніці", — заявили розробники.

Сплави з пам'яттю форми зазвичай не використовують для великомасштабної робототехніки, адже що більший масштаб, то повільнішими будуть рухи приводів. Однак у випадку з мікро-роботами WSU приводи складаються з 2-х крихітних дротів діаметром 1/1000 дюйма. При невеликому струмі дроти можна легко нагрівати й охолоджувати, що дає змогу роботам змахувати крилами або рухати ногами зі швидкістю до 40 разів на секунду. Під час попередніх випробувань привід також зміг підняти вагу, що більш ніж у 150 разів перевищує його власну. Плюс цієї технології ще й у тому, що вона вимагає незначної кількості електрики або тепла, щоб змусити ботів рухатися.

"Дослідники хотіли б скопіювати іншу комаху і розробити робота на кшталт водомірки, який може переміщатися як по поверхні води, так і під водою. Вони також працюють над використанням крихітних батарей, щоб зробити своїх роботів повністю автономними і незалежними від джерела живлення", — йдеться в матеріалі.

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