Samsung розробила новий передовий чип для майбутнього смартфона Galaxy S25

Насамперед 3-нм процесор другого покоління протестують на смарт-годиннику Galaxy Watch 7, а в майбутньому він може стати основою для 60% гаджетів компанії.

Згідно з чутками, Samsung у другій половині цього року почне виробляти чипи нового покоління за 3-нм техпроцесом. Компанія використовуватиме вузол SF3 для розробки нових типів продуктів та підвищення продуктивності Galaxy Watch 7, передає Тechsrot.

Samsung оголосила, що в другій половині 2024 року почне масове виробництво свого 3-нм процесора 2-го покоління, іноді званого SF3. "Це стане важливою віхою для компанії, оскільки дасть змогу розробляти нові види продукції", — ідеться в матеріалі.

Галузеві джерела повідомили виданню Chosun, що Samsung Electronics почала виробництво прототипів з використанням 3-нм техпроцесу 2-го покоління і наразі новий чип проходить випробування на продуктивність. Якщо все піде за планом, то понад 60% процесорів для нових пристроїв будуть випускатися за таким самим принципом.

У 2022 році компанія запустила технологію SF3E (SF3E — 3-нм чипи з універсальним затвором і зі спеціальними нанолистами, що покращують потужність, продуктивність, — ред.) у масове виробництво. У SF3 будуть використовуватися багатомостові транзистори 2-го покоління (MBCFET). Порівняно з SF4, SF3 має продуктивність на 22% вищу за тієї самої потужності та кількості транзисторів, зниження потужності на 34% за тих самих тактових частот та складності, а також зменшення логічної області в 0,79 раза. "Однак SF3 краще підійде для ШІ-гаджетів, ніж SF3E", — сказано в статті.

Смарт-годинник Galaxy Watch 7, випуск якого заплановано на кінець 2024 року, матиме перший чип, виготовлений на вузлі SF3. Такий процесор призначений, насамперед, для носимих пристроїв. Компанія планує випробувати пристрій у роботі та в ролі "піддослідного" виступлять годинник Galaxy Watch 7. Якщо все піде добре, Samsung впровадить технологію SF3 для виробництва процесора Exynos 2500 для майбутнього смартфона Samsung Galaxy S25, який вийде наступного року.

За словами інформатора Роланда Квандта, в Galaxy Watch 7 буде використовуватися процесор Exynos, заснований на Exynos 5535. Цілком можливо, що чипсет буде проходити під кодовою назвою Exynos W940 — це оновлення Exynos W930, яке використовувалося в годиннику 2023 року. Якщо чутки вірні, час автономної роботи Galaxy Watch 7 буде набагато кращим, ніж у попередньої моделі Watch 6.

Раніше ми писали про те, що смартфони отримають найпотужніший чип Arm і їхня продуктивність зросте в рази. Процесор Blackhawk легко забезпечить функціонування ШІ-додатків для смартфонів, через що вони стануть ще "розумнішими".