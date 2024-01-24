Можуть врятувати українців, але є умови: як системи РЕБ впливають на російські ракети

Що стосується ракет, військові використовують самонаведення за допомогою активної радіолокаційної голівки, яку можна засліпити радіолокаційною станцією для позбавлення ракети здатності навігації та прицілювання.

Протидіяти російським безпілотникам-камікадзе і ракетам можна за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, але далеко не у всіх випадках. Про це йдеться в матеріалі Defense Express, опублікованому в середу, 24 січня.

Можливість впливати засобами РЕБ на техніку противника зумовлена тим, що, наприклад, "Шахед-136", іранський дрон-камікадзе, використовує просту систему навігації, засновану на супутниковій та інерціальній системах. Придушення супутникової навігації може призвести до відхилення на шляху польоту на 5% від пройденої відстані без GPS. Однак під час відновлення сигналу навігації, помилки в інерціальній системі будуть компенсовані, і літак-снаряд знову зможе летіти за точним маршрутом. Придушення супутникової навігації також не є простим завданням.

Антени такого типу застосовуються в системах навігації для безпілотників "Шахед"

Можливим рішенням є не придушення супутникової навігації, а підміна координат за допомогою методу спуфінгу. У цьому разі система навігації вважатиме, що одержувані координати є "реальними", хоча вони передаються засобами РЕБ. Але для боротьби з такими атаками використовуються спеціальні програмно-апаратні рішення.

Важливо розуміти, що для ефективної протидії навігації, необхідно використовувати "поля РЕБ" замість захисту окремих об'єктів. Покриваючи тільки останній кілометр, похибка навігації становитиме приблизно 50 метрів, що може бути достатньо для захисту одного об'єкта, але недостатньо для захисту міста. Крилаті ракети, такі як Х-101, використовують комплекс систем навігації, включно із супутниковою, інерціальною, радіовисотоміром, TERCOM і DSMAC. Ці системи не ідеальні і можуть піддаватися впливу різних факторів, наприклад, рівня освітленості. Тому, хоча придушення супутникової навігації може знизити ефективність ракет, воно не може повністю усунути загрозу.

Системи навігації TERCOM і DSMAC, а також варіанти камери системи DSMAC на ракеті Х-101 Фото: Defense Express

Медіа також зазначає, що не всі ракети залежать від систем навігації, деякі ракети використовують самонаведення за допомогою активної радіолокаційної головки. Наприклад, Х-22, Х-35, "Онікс" і П-35 мають таку систему наведення. Якщо перешкоди поставити на радіолокаційну станцію ракети, вона втратить здатність навігації та прицілювання. Повітряні сили вже повідомляли про можливість протидії таким ракетам.

Активна радіолокаційна головка самонаведення Х-47 Кинджал

Системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), що розробляються в Україні та США, можуть бути ефективними у протидії проти корабельних ракет ворожих озброєнь. Ці системи призначені для засліплення радіолокаційних головок самонаведення ракет, які можуть використовуватися ворогом. Однак ці системи можуть бути ефективні тільки проти південних областей України, в яких знаходяться цілі ворожих ракет. Водночас інші російські ракети, такі як "Іскандер" і "Кинджал", використовують радіолокаційні головки самонаведення, але більш тривалої дії. Ці головки використовуються для донаведення ракети до цілі на термінальній ділянці. Хоча системи РЕБ можуть впливати на такі ракети, вони мають свої обмеження і потребують постійного розвитку, оскільки ворог постійно модернізує свої ракети. Загалом, ці системи РЕБ є важливою складовою протидії загрозі та посилення протиповітряної оборони, але не є абсолютною панацеєю проти всіх типів ворожих засобів.

Нагадаємо, 24 січня ЗМІ писали про те, що українська РЕБ змогла "нейтралізувати" 20 із 21 засобу нападу під час ракетної атаки. Командування ЗСУ вперше заявило, що змогло "нейтралізувати" два десятки російських ракет не засобами ППО, а РЕБ. Західні аналітики говорять про "переломний момент" у питанні захисту неба України.

А днем раніше, 23 січня, спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що не всі 20 ракет, які не перехопила українська ППО під час атаки ЗС РФ, долетіли до цілей. За словами військового, ЗСУ застосовують РЕБ для придушення навігації, яка використовується при наведенні "високоточних" російських ракет. Крім того, деякі падають під час пусків через погану якість.