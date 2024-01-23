"Вдається впливати": експерт розповів, як системи РЕБ можуть придушувати російські ракети

Певні натяки від Повітряних сил України, як зазначив головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков, дають зрозуміти, що рівень якості російських ракет знизився.

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Українські засоби РЕБ здатні впливати на російські ракети, але це наразі дуже складно та залежить від типу зброї. Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express, повідомив подробиці NV.

Фахівець розповів, що російська крилата ракета Х-101 має систему DSMAC. Під час польоту вона знімає під собою поверхню рельєфу і порівнює її з еталонними зображеннями в пам’яті. Впливати засобами РЕБ, з його слів, на систему DSMAC неможливо.

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Щодо балістичних ракет на кшталт "Іскандера", як зазначив експерт, в них функціонує інерціальна та супутникова системи. Вплинути на балістичну ракету, коли вона заходить на ціль, складно.

Далі фахівець аналізував протикорабельну ракету "Онікс". Вона оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення. Це ж саме стосується й класичної протикорабельної ракети Х-22.

"Якщо не помиляюся, командування Повітряних сил ЗСУ натякало, що на такі головки самонаведення вдається впливати", — пояснив Катков.

Фахівець звернув увагу й на зенітні ракети для ЗРК С-400 та С-300. В них використовують радіокомандну систему наведення.

"Чи можливо впливати засобами РЕБ на цю систему? В теорії — можливо, а як на практиці — я не знаю", — каже Катков.

Аналітик наголосив на тому, що певна інформація від Повітряних сил дає зрозуміти, якої якості є рівень російських ракет. На його думку, цей показник знизився.

"А це означає, що їхні системи, ймовірно, стають вразливішими до впливу засобів РЕБ", — резюмує співрозмовник видання.

Також Катков нагадав, що у БПЛА Shahed-136 головною системою навігації є супутникова. У цьому дроні без неї працює тільки примітивна інерціальна система, фактично автопілот, яка за дальністю має оцінну похибку 5%.

Нагадаємо, 22 січня видання Newsweek повідомило, що Китаю російські "Кинджали" у битві з Patriot КНР не сподобалися. Китайські спостерігачі вважають, що ці ракети не є тією зброєю, що змінить правила гри і не виправдають сподівань Кремля.