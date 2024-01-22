Пекін розчарований: російські "Кинджали" у битві з Patriot КНР не сподобалися, — ЗМІ
Китай цікавить інформація про результати застосування Patriot через те, що такий самий зенітно-ракетний комплекс розгорнутий на Тайвані. Комплекс також використовують Японія і Південна Корея.
Спостерігачі в Китаї, які вивчають застосування Російською Федерацією гіперзвукових ракет, констатували, що "Кинджали" не є тією зброєю, що змінить правила гри і не виправдають сподівань Кремля. У битві з американськими Patriot в Україні вони не відповіають вимогам. Про це пише Newsweek.
Як сказав китайський аналітик Інь Цзе, здатність "Кинджалів" здійснювати далеке планерування в атмосфері — ключовий показник якості гіперзвукової зброї — не відповідає вимогам.
Зі свого боку США також накопичують в Україні велику кількість аналітичних даних, які допоможуть вдосконалити свої ракетні можливості в майбутньому і водночас дають Пекіну привід для занепокоєння, кажуть оглядачі.
За словами наукового співробітника аналітичного центру "Центр аналізу європейської політики" Яна Каллберга, КНР не може думати про те, що бачить сьогодні.
"Вони (представники КНР — ред.) повинні думати про майбутнє, тому справжнє занепокоєння для Народно-визвольної армії Китаю, швидше за все, полягає в тому, що українська війна означає для вдосконалення існуючих систем протиповітряної оборони США і розробки ракет наступного покоління", — сказав
Аналітики зазначають, що "китайська ракета Dongfeng-17 створить проблеми для системи Patriot, в тому числі через її висоту польоту і спеціальну балістику". У той час як США ще не розгорнули жодної гіперзвукової зброї, Китай вже випробував і розгорнув варіанти повітряного, наземного і морського базування.
Проте така зброя ще не була випробувана проти рухомих військових кораблів противника, оснащених засобами протидії. Крім того, "ланцюг ураження" гіперзвукової ракети, який вимагає постійного оновлення даних з супутників, може бути вразливим до збоїв, уточнюють експерти.
Додамо, що 13 січня представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ЗС РФ випустили по Україні шість "Кинджалів", половина з яких не досягли своєї цілі. За його даними, всього силами ППО було збито вісім крилатих ракет.