Пекин разочарован: российские "Кинжалы" в битве с Patriot КНР не понравились, — СМИ

Китай интересует информация о результатах применения Patriot из-за того, что такой же зенитно-ракетный комплекс развернут на Тайване. Комплекс также используют Япония и Южная Корея.

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Наблюдатели в Китае, изучающие применение Российской Федерацией гиперзвуковых ракет, констатировали, что "Кинжалы" не являются тем оружием, которое изменит правила игры и не оправдают надежд Кремля. В битве с американскими Patriot в Украине они не соответствуют требованиям. Об этом пишет Newsweek.

Как сказал китайский аналитик Инь Цзе, способность "Кинжалов" осуществлять дальнее планирование в атмосфере — ключевой показатель качества гиперзвукового оружия — не соответствует требованиям.

Со своей стороны, США также накапливают в Украине большое количество аналитических данных, которые помогут усовершенствовать свои ракетные возможности в будущем и одновременно дают Пекину повод для беспокойства, говорят обозреватели.

Боевая часть ракеты "Кинжал" Фото: МВС УКРАЇНИ

По словам научного сотрудника аналитического центра "Центр анализа европейской политики" Яна Каллберга, КНР не может думать о том, что видит сегодня.

"Они (представители КНР — ред.) должны думать о будущем, поэтому настоящее беспокойство для Народно-освободительной армии Китая, скорее всего, заключается в том, что украинская война означает для совершенствования существующих систем противовоздушной обороны США и разработки ракет следующего поколения", — сказал

Аналитики отмечают, что "китайская ракета Dongfeng-17 создаст проблемы для системы Patriot, в том числе из-за ее высоты полета и специальной баллистики". В то время как США еще не развернули ни одного гиперзвукового оружия, Китай уже испытал и развернул варианты воздушного, наземного и морского базирования.

Однако такое оружие еще не было испытано против движущихся военных кораблей противника, оснащенных средствами противодействия. Кроме того, "цепь поражения" гиперзвуковой ракеты, которая требует постоянного обновления данных со спутников, может быть уязвимой к сбоям, уточняют эксперты.

Добавим, что 13 января представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ выпустили по Украине шесть "Кинжалов", половина из которых не достигли своей цели. По его данным, всего силами ПВО было сбито восемь крылатых ракет.