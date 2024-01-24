"Під егідою Кадирова": у Росії розробили оптичну систему виявлення снайперів

Пристрій має вигляд планшета з діагоналлю екрана 10 дюймів, "навісним" блоком живлення і платою для обробки сигналів.

Російське конструкторське бюро "Талламхо" заявило про створення пристрою під назвою "Ронін", що визначає місцезнаходження снайперів і/або диверсантів, передає ТАСС.

За заявами російських інженерів, пристрій "Ронін" вдалося створити на базі доступних комплектуючих, які не мають подвійного призначення. Основними його завданнями є ведення розвідки, наведення, а також охорона. Під охороною мається на увазі "виявлення будь-якої оптики, включно з пасивною". Тобто, якщо хто-небудь спостерігатиме за російськими солдатами через оптичні прилади, "Ронін" ці прилади виявить. Функція "наведення" працює так само, як і "охорона", але, як пише інформагентство, "з прив'язкою до автоматичної збройової платформи", не уточнюючи, до якої саме. Коли активується "розвідка", система має визначити географічні координати об'єкта, наприклад снайпера, за яким ведеться спостереження, в умовах відсутності прив'язки до місцевості.

ТАСС повідомляє, що оптична система надійде на озброєння російської армії після лютого 2024 року, а поки триває її доопрацювання і тестування. Також уточнюється, що прилад функціонує в інфрачервоному діапазоні, зовні схожий на 10-дюймовий планшет, до панелі якого кріпиться блок живлення і плата для обробки сигналів. Коштує пристрій недорого, але не повідомляється скільки.

У КБ "Талламхо" ("талламхо" перекладається з чеченської мови як "дослідник", — ред.) наголосили, що всі розробки мають статус подвійного призначення і ведуться "під егідою команди глави Чечні Рамзана Кадирова", а тести проводять на базі Російського університету спецпризначенців.

В Японії словом "ронін" називають самураїв, яких вигнали зі служби, або позбавили заступництва феодального правителя (ред).

Раніше ми повідомляли про те, що система NexGen Optix допоможе військовим тримати зв'язок за допомогою лазерів. Система оптичного зв'язку може успішно замінити звичайний радіозв'язок і передавати величезні масиви даних, кажуть розробники.