Посадили до в'язниці, побили, збезчестили: система розпізнавання облич зламала життя американцю

Гарві Мерфі був за 3000 км від місця злочину, але все одно потрапив до в'язниці за хибним звинуваченням у збройному пограбуванні. Винен виявився ШІ.

Американець Гарві Мерфі подав позов на 10 млн доларів США проти компанії, яка неправдиво звинуватила його в крадіжці, поклавшись на систему розпізнавання облич. Чоловік доводить, що не скоював злочину і вимагає моральної компенсації ще й тому, що у в'язниці його зґвалтували та побили, передає Vice.

Що сталося з Гарві Мерфі та в чому винен ШІ

У січні 2022 року Гарві Мерфі заарештували під час спроби продовжити термін водійських прав. Згідно з позовом на 10 млн доларів, який пізніше подав американець, співробітники мережі магазинів Sunglass Hut використовували програму для розпізнавання облич, щоб установити особу людини, яка вчинила збройне пограбування в магазині в Х'юстоні, штат Техас. Система розпізнала у злочинцеві Гарві Мерфі, однак, за словами обвинуваченого, під час пограбування він перебував за 3000 км від Г'юстона, в якому проживає.

"61-річний Мерфі подав проти Macy's і Sunglass Hut. Він заявив, що у в'язниці суворого режиму, куди його помістили за неправдивим звинуваченням, його побили і зґвалтували. Через кілька годин після інциденту з нього зняли арешти, і він був звільнений", — пише ЗМІ.

Сам чоловік заявив у своєму позові: всі нещастя сталися саме через те, що компанія, яка розробила ПЗ на базі штучного інтелекту, звернулася в поліцію і назвала його злочинцем.

Системи розпізнавання облич часто помиляються Фото: Getty Images

Хто встановив особу грабіжників магазину Sunglass Hut у Г'юстоні

Пограбування сталося 22 січня 2022 року в Г'юстоні, штат Техас. Двоє озброєних чоловіків увійшли в Sunglass Hut, погрожували зброєю двом співробітникам і втекли з грошима і сонцезахисними окулярами. EssilorLuxottica — материнська компанія, що володіє Sunglass Hut, найняла агента із запобігання втрат, — експерта, який допомагає в кримінальних розслідуваннях. Згідно з позовом, агент із запобігання втрат EssilorLuxottica на ім'я Ентоні Пфлегер звернувся до поліцейських після пограбування і заявив, що знає, хто скоїв злочин.

"Пфлегер заявив, що працював разом із компанією Macy's, щоб встановити, що людиною, яка пограбувала Sunglass Hut, був Гарві Мерфі. Він використовував програмне забезпечення з функціями штучного інтелекту і розпізнавання облич", — сказано в позові.

Також, згідно з позовом, Пфлегер підмовив одного зі співробітників Sunglass Hut, щоб той упізнав Мерфі на фото.

"Камери в роздрібних магазинах Америки настільки поширені, що ми часто про них уже не думаємо. Ці системи спостерігають за людьми, поки вони роблять покупки, і іноді надають правоохоронним органам докази злочинів. Багато з них записують відео низької якості, через що складно ідентифікувати людей", — пишуть автори.

За останні 10 років роздрібні магазини почали підключати свої камери до систем розпізнавання облич. Ідея полягає в тому, що комп'ютер може автоматично ідентифікувати злочинців, коли вони входять до торговельної зали, і попереджати правоохоронні органи або агентів із запобігання втрат, щоб ті відстежували їхні переміщення. Але технологія розпізнавання облич відома своєю ненадійністю. Було багато випадків помилкових арештів, що ґрунтувалися на неякісній роботі систем.

Раніше ми писали про те, що розпізнавання за обличчям не врятує Android-телефони від злому. Дослідники з'ясували, що проблема з безпекою спостерігається у багатьох моделей смартфонів на ОС Android, а користувачі iPhone можуть не турбуватися.