Найкрутіша робота у світі: потрібно сидіти в інтернеті за $10 000 на тиждень (відео)

Компанія Opera пропонує протестувати її продукт на самоті на загубленому острівці біля узбережжя Ісландії.

Браузер Opera шукає співробітника, до завдань якого входитиме перегляд веб-сторінок, зарплату обіцяють у 10 000 доларів США, а також прекрасні умови праці на віддаленому острові біля узбережжя Ісландії. Про це компанія написала на своєму офіційному сайті.

Скандинави, як відомо, вигадали хюгге — спосіб життя, який сприяє затишку і благополуччю. Компанія Opera впровадила цю концепцію під час взаємодії з браузером. Розробники зробили все можливе, щоб користуватися їхнім продуктом було максимально зручно.

Сортування вкладок, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, приємний дизайн та інші інновації з'явилися завдяки хюґе і головному натхненнику Валгардуру Гледверссону, який усамітнився на закинутому вулканічному острові біля узбережжя Ісландії Б'ярнарей, вивчаючи, як втілити "скандинавський затишок" в інтернет-серфінгу.

"Довгий час я розмірковував над головними життєвими питаннями: навіщо ми народжуємося? Куди ми йдемо, коли помремо? Як мені відстежувати таку кількість вкладок? З Opera я досяг такої гармонії як у цифровому, так і у фізичному світі, але зараз мені потрібна відпустка і щоб хтось узяв на себе роль гуру Tabfulness, поки мене немає", — прокоментував Валгардур.

Тепер компанія Opera шукає йому заміну. Від претендента вимагають не боятися вітрів, дивних овець, любити рибу і хрусткий хліб кнекеброд.

Подати заявку можна до 25 лютого включно, щоб переглядати веб-сторінки з Opera з берегів Ісландії, що продуваються вітрами, і заробити 10 000 доларів за це.

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